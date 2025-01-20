Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Dervişoğlu'nun Başdanışmanı'ndan Partiden Ayrılanlara Zehir Zemberek Sözler

İYİ Parti'de bugün istifa depremi yaşandı. İYİ Parti’de Konya milletvekili Ünal Karaman’ın istifa etmesinin ardından, İYİ Partili iki belediye başkanı daha istifasını açıkladı. Isparta’nın Gelendost İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Özmen ile Kahramanmaraş Çağlayancerit Belediye Başkanı Yemliha Göktaş da İYİ Parti’den istifa etti.

Partide yaşanan istifaların ardından Dervişoğlu'nun Başdanışmanı Elif Babaoğlu'ndan dikkati çeken paylaşım geldi. Partiden ayrılanlara sert sözlerle yüklenen Babaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

'OMUZGASIZ HAREKETLER'

3-5 sene daha fazla çakarlı araca bineceksiniz, hak etmediğiniz suni hürmetlerle egonuzu şişireceksiniz diye omurgasız hareketler içine girince, “Atamın emri, cumhuriyetin bekası, hizmet sevdası..” gibi kocaman sözleriniz nefsinizin gölgesinde kaybolup gidiyor.

'O ÇAKARLI ARAÇ ALTINIZDAN ALINDIĞI ZAMAN...'

O çakarlı aracın altınızdan alınacağı zamandan sonrasını düşünmüyorsunuz, anlık şatafatı ömürlük hürmete değişiyorsunuz. Gittiğiniz yerlerde alkışla karşılansanız da arkanızdan “bu kendine emek verenleri yarı yolda bırakabilen birisi, hiç belli olmaz daha yüksek teklif olursa başka yere gider” diyecekleri bir imajınızın olacağını hiç hesaba katmıyorsunuz, ya da daha vahimi belki de bunu umursamıyorsunuz.

'ALLAH UTANMA DUYGUMUZU BİZDEN ALMASIN'

Allah utanma duygumuzu bizden almasın, nefsimize yenik düşürmesin, şerefimizle namusumuzla onurumuzla en önemlisi kul hakkına girmeden aleme kendimizi güldürmeden inandığımız davada son kişi kalsak dahi yolumuzdan dönmeden ölmeyi nasip etsin."

3-5 sene daha fazla çakarlı araca bineceksiniz, hak etmediğiniz suni hürmetlerle egonuzu şişireceksiniz diye omurgasız hareketler içine girince, “Atamın emri, cumhuriyetin bekası, hizmet sevdası..” gibi kocaman sözleriniz nefsinizin gölgesinde kaybolup gidiyor. O çakarlı aracın… — Elif Babaoglu (@SElifBabaoglu) January 20, 2025

Kaynak: Haber Merkezi