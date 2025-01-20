Bursa'da Korkunç Kaza! Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: Sürücü Araçta Sıkıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. Sürücüyü sıkıştığı yerden çevredeki vatandaşlar kurtardı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Bursa'da Korkunç Kaza! Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: Sürücü Araçta Sıkıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Alanyurt ile Akhisar mahallelerini birbirine bağlayan yolda saat 17.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Mehmet Veysi A. (28) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Talha T. (53) idaresindeki kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

Bursa'da Korkunç Kaza! Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: Sürücü Araçta Sıkıştı - Resim : 1

Kazada araçta sıkışarak yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Veysi A., çevredekiler tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Vücudunda kırıklar olan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'da Korkunç Kaza! Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: Sürücü Araçta Sıkıştı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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