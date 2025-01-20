Küçükçekmece'de Ortalık Savaş Alanına Döndü: Pazarcılar Birbirlerine Terazi Kefesi ile Saldırdı
Küçükçekmece’de pazartesi pazarında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Pazarcılar birbirlerine terazi kefesi ile saldırırken, o anlar kameraya yansıdı.
Küçükçekmece’de İstasyon Mahallesi'ndeki pazartesi pazarında bugün öğle saatlerinde sebze-meyve tezgahının başındaki pazar esnafı ile çorap satan esnaf arasında tartışma çıktı.
TERAZİ KEFESİYLE SALDIRDILAR
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, sebze-meyve tezgahındaki esnaflar terazi kefesi ve tekmeyle diğer esnafa vurmaya başladılar. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, saldırıya uğrayan esnaf aldığı darbelerle hafif şekilde yaralandı.
Yaşanan kavga anı ise pazara gelen vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Kaynak: İHA
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