Küçükçekmece'de Ortalık Savaş Alanına Döndü: Pazarcılar Birbirlerine Terazi Kefesi ile Saldırdı

Küçükçekmece’de İstasyon Mahallesi'ndeki pazartesi pazarında bugün öğle saatlerinde sebze-meyve tezgahının başındaki pazar esnafı ile çorap satan esnaf arasında tartışma çıktı.

TERAZİ KEFESİYLE SALDIRDILAR

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, sebze-meyve tezgahındaki esnaflar terazi kefesi ve tekmeyle diğer esnafa vurmaya başladılar. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, saldırıya uğrayan esnaf aldığı darbelerle hafif şekilde yaralandı.

Yaşanan kavga anı ise pazara gelen vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: İHA