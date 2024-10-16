Açık Radyo'nun Karasal Yayını Bugün Kesiliyor

RTÜK tarafından yayın lisansı iptal edilen Açık Radyo'nun karasal yayınına bugün son veriliyor. Açık Radyo'nun yayını saat 13.00'te kesilecek.

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Açık Radyo'nun Karasal Yayını Bugün Kesiliyor

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yayın lisansı iptal edilen Açık Radyo’nun karasal yayını bugün saat 13.00'de kesilecek. Açık Radyo'dan yapılan çağrıda bugün saat 17.30'da konuya ilişkin radyonun Tophane'de yer alan binası önünde açıklama yapılacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

RTÜK 22 Mayıs’taki Üst Kurul toplantısında, Açık Radyo’da yayınlanan Açık Gazete’nin 24 Nisan tarihli programında yayına katılan konuğun “… Ermeni, yani Osmanlı topraklarında gerçekleşen tehcir ve katliamların, soykırım olarak adlandırılan katliamların 109. Yıldönümü, sene-i devriyesi. Bu yıl da yasaklandı biliyorsunuz Ermeni soykırım anması” ifadeleri nedeniyle, idari para cezası ve programa da beş gün yayın durdurma cezası vermişti.

RTÜK, daha sonra “Ermeni soykırımı” ifadesi nedeniyle daha önce idari para cezası ve 5 kez yayın durdurma cezası verdiği Açık Radyo’nun lisansını, kararı uygulamadığı gerekçesiyle iptal etti.

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