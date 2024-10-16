Ali Babacan’dan Çözüm Süreci Çıkışı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEVA Partisi Büyük Kongresi’nde bir kez daha genel başkanlığa seçildi.

Babacan kongrenin ardından KRT TV’ye konuk olurken, Türkiye’nin gündemine oturan çözüm süreci tartışmalarına da dahil oldu.

Babacan, yeni bir sürecin destekçisi olabileceklerini belirtirken, çekincelerini de dile getirdi.

“YENİ BİR SÜRECİN DESTEKÇİSİ OLURUZ”

Babacan, diyalog ve çözüm gayretinin Türkiye için faydalı olacağını aktararak şunları söyledi: “Böyle bir süreç başlarsa gerçekten bizim ortaya koyduğumuz, düşündüğümüz ve daha önceki tecrübe ışığında da yaklaştığımız şekilde yürütülürse mutlaka buna bir şans verilmeli ve biz destekçisi oluruz. Ama samimi mi? Bilmiyoruz. Unsurları nedir? Bilmiyoruz. İçerinde neler var? Bilemiyoruz. Gerçekten devletin ilgili birimlerinin bu konuyla ilgili iyi bir stratejisi var mı? Arkada iyi bir hazırlık var mı? Bu arkadaki iyi bir strateji ve hazırlığın ilk unsurlarını mı görüyoruz? Yoksa sadece gündemi oyalamak için, işte ‘bir şey atalım ortaya, birkaç ay da memleket bununla oyalansın’ diye bir siyaseten söylenmiş sözler mi? Şu an için bilmiyoruz.”

Kaynak: Gerçek Gündem