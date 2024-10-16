Deprem Anında Korkutan Görüntü: Dağlardan Aniden Yükseldi...

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğünde deprem Adıyaman'da da paniğe neden oldu. Tillo bölgesinde deprem anında dağlardan toz bulutu yükseldi. O anlar böyle görüntülendi...

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Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da da hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar sokaklara koştu.

Tillo bölgesinde deprem anında dağlardan toz bulutu yükseldi. O anlar endişe yarattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Adıyaman Valiliği depremle ilgili açıklama paylaştı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre Adıyaman'da herhangi bir olumsuz durum meydana gelmemiş, ilgili birimlerimize herhangi bir olumsuz ihbar alınmamıştır. Saha taramalarımız devam etmektedir” denildi.

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Kaynak: DHA

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