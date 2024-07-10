İdare Mahkemesi Açık Radyo İçin Kararını Verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Açık Radyo'da yayınlanan Açık Gazete programında 'Ermeni Soykırımı' ile ilgili ifadeler nedeniyle 'toplumu kin ve düşmanlığa tahrik' iddiasıyla üst sınırdan 189 bin 282 TL idari para cezası ve 5 gün program durdurma cezası vermiş, ardından yayın hayatına devam eden radyonun lisansını iptal etmişti.

İdare Mahkemesi, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) 'Ermeni soykırımı' söylemi nedeniyle Açık Radyo'nun yayın lisansının iptali kararının yürütmesini durdurdu.

Açık Radyo tarafından X hesabından yapılan açıklamada, RTÜK'ün lisans iptali kararına karşı yargıya başvurulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Belirtilen süreçte yayın durdurma ve para cezası kararına ilişkin davanın görüldüğü idare mahkemesi tarafından davaya konu işlem, program yayının durdurulmasına yönelik olduğundan ve uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunduğundan davalı idarenin savunması ve ara karar cevabı alınıp ya da savunma ara karara cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş bulunmaktadır."