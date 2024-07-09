Kanal D'den Yeni Dizi Anlaşması! Ünlü Oyuncuyu Yıllar Sonra Ekrana Getirecekler

Bergüzar Korel, uzun bir süredir TV ekranlarından uzak kalmıştı. Ancak şimdi sevilen oyuncu, Kanal D'nin yeni dizi projesiyle tekrar izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni proje, "Annem Ankara" adını taşıyacak.

Başarılı oyuncu Bergüzar Korel'in bu yeni proje ile ekranlara dönmesi, heyecanla bekleniyor. Korel'in oyunculuk yeteneği ve dizi projelerine getirdiği farklı bakış açısı, izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor.

ANNEM ANKARA KANAL D'DE BAŞLIYOR

Bergüzar Korel, Prime Video için çekilen Düğüm dizisinin ardından yeni bir role hazırlanıyor. Bir süredir Londra'da yaşayan Korel, yeni dizinin senaryosunu çok beğendiği için yeniden İstanbul'a taşınıyor. Efsane yönetmen Faruk Teber'in yönetmen koltuğuna oturduğu, BKM'nin yapımı üstlendiği dizinin adı Annem Ankara.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; senaryosunu Başak Angigün'ün üstlendiği ve kendi annesinin hayat hikayesinden esinlendiği projede Bergüzar Korel kendi hayatında olduğu gibi üç çocuk annesi güçlü bir kadına hayat verecek. 80'li yılları ortanca erkek çocuk üzerinden anlatacak dizinin bir diğer yetenekli ismi genç yeteneklerden Durukan Çelikkaya oldu. Annem Ankara Kanal D'de ekrana gelecek.