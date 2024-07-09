KRT'de Beklenmedik Veda! Eşyalarını Toplayıp Kanala Veda Etti...

KRT’de ayrılık rüzgarı sürüyor. Gelen bilgilere göre kanalda görev yapan üst düzey isim görevinden ayrıldı.

KRT'de Beklenmedik Veda! Eşyalarını Toplayıp Kanala Veda Etti...

Geçtiğimiz aylarda el değiştiren KRT TV'de ayrılık rüzgarı devam ediyor. MedyaRadar’ın özel haberine göre Kanada'dan büyük umutlarla getirilip Genel Müdürlük koltuğu emanet edilen Oğuz Koloğlu'nun görevinden ayrıldığı öğrenildi.

EŞYALARINI ÖNCEDEN TOPLADI

Bir süre önce odasındaki eşyaları toplayan ve kanala çok az uğramaya başlayan Oğuz Koloğlu'nun vedasının sebebi ise henüz bilinmiyor.

KRT'de Beklenmedik Veda! Eşyalarını Toplayıp Kanala Veda Etti... - Resim : 1

OĞUZ KOLOĞLU KİMDİR?

Oğuz Koloğlu uzun yıllar Kanal D’de program müdürlüğü yaptı ve yapım gerçekleştirdi. D Production Genel Müdürlüğü görevinin yanı sıra Kanal 1 Genel Yayın Müdürlüğü yaptı aynı görevi CINE5'te gerçekleştirdi. Yapım tarafında ise ‘Beyaz Show’, ‘Zaga’, ‘Teke Tek’ gibi programlarının yapımcılığını yaptı. Rolling Stones Türkiye konserinde de özel izin çekimi gerçekleştirdi. Uzun yıllar Kanada’da yaşayan Oğuz Koloğlu, son olarak ise KRT’de Serdar Akinan’in istifasının ardından Genel Müdürlük görevine getirilmişti.

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