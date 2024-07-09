Bali'deki Lüks Otel Fiyatları Antalya'dan Çok Daha Ucuz

Bali, Endonezya'nın gözde tatil adası, Antalya'dan çok daha uygun fiyata lüks konaklama imkanı sunuyor. Gecelik 600-900 TL arası fiyatlarla Bali'de havuzlu villa, spa hizmeti ve açık büfe kahvaltı gibi imkanlara sahip lüks otellerde konaklanabiliyor. Antalya'da ise bu fiyata benzer bir lüks otel bulmak oldukça zor.

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Bali'deki Lüks Otel Fiyatları Antalya'dan Çok Daha Ucuz

Türkiye'de lüks bir otelde tatil yapmak nerdeyse imkansız hale geldi. Durum böyle olunca vatandaşlar, farklı arayışlara geçti. Türk Lirası ne kadar değer kaybetse bile Bali, hala çok uygun. Ucuzluk sadece otellerde değil, Bali'nin genelinde de geçerli. Restoranlarda, kafelerde ve turistik yerlerde de Antalya'ya kıyasla daha uygun fiyatlarla hizmet bulunabiliyor.

Bali aynı zamanda tropik doğası ve sakinliği ile de öne çıkıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı, Bali'deki otel fiyatlarını paylaştı. Fiyatları gören vatandaşlar, Türkiye ile Bali'yi kıyaslayarak adeta isyan etti.

Booking üzerinden otel fiyatlarına bakan kullanıcı, Bali'deki lüks otel fiyatları paylaştı. İşte fiyatlar:

Bali'deki Lüks Otel Fiyatları Antalya'dan Çok Daha Ucuz - Resim : 1 Bali'deki Lüks Otel Fiyatları Antalya'dan Çok Daha Ucuz - Resim : 2

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