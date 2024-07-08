ATV'den Beklenmedik Hamle... NOW ve Show TV'nin Peşindeki İsimle Anlaştılar

NOW TV ( FOX TV ) ekranlarında yayımlanan Elkızı dizisiyle geniş kitlelere ulaşmayı başaran İsmail Ege Şaşmaz'ın yeni kanalı ATV oldu. İsmail Ege Şaşmaz'ın yeni dizisiyle ilgili bilgiler de belli oldu.

ATV'den Beklenmedik Hamle... NOW ve Show TV'nin Peşindeki İsimle Anlaştılar

Duayen yönetmen ve yapımcı Osman Sınav'ın atv için hazırladığı "Kör Nokta" dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Kadroya İsmail Ege Şaşmaz'da dahil oldu. İsmail Ege Şaşmaz son olarak ''Elkızı ve Barış Akarsu '' isimli projelerle adından sıkça söz ettirmişti.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Kör Nokta Türk dizi tarihinin unutulmaz projelerine imza atan Osman Sınav’ın atv için çekeceği yeni dizi olarak merakla bekleniyor. Sinegraf imzasını taşıyan dizinin yönetmenliğini Yusuf Ömer Sınav üstleniyor. Başrollerini İsmail Ege Şaşmaz ve Rabia Soytürk’ün paylaşacağı dizinin senaryosu Funda Alp ve Didem Kaplan tarafından kaleme alınıyor.

ATV'den Beklenmedik Hamle... NOW ve Show TV'nin Peşindeki İsimle Anlaştılar - Resim : 1

Dizi, “Gece” ve “Aslım” adındaki iki genç kızın hikâyesini merkezine alarak, büyük bir trafik kazasının ardından yaşanan aşk, ihanet ve entrika olaylarını konu alacak. Yeni yayın döneminde ekrana gelmesi planlanan “Kör Nokta”nın cast çalışmaları ise hızla devam ediyor. Dizinin konusu: Kör Nokta; suçun suçlunun birbirine karıştığı bir trafik kazasından sonra verilecek bir adalet savaşın hikayesidir. Ama bu savaşın galibinin de mağlubunun da tek bir belirleyeni olacaktır; aşk…

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