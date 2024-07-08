Kanal D'deki Yalan Dizisiyle İlgili Final İddiası! Kaçıncı Bölümde Final Yapacak?

Kanal D ekranlarında yayımlanan Yalan dizisiyle ilgili beklenmedik final iddiası.

Kanal D'deki Yalan Dizisiyle İlgili Final İddiası! Kaçıncı Bölümde Final Yapacak?

Kanal D'de yayınlanan Yalan dizisi izleyicileri heyecanlandıran bir iddiayla gündeme geldi. Dizinin final yapacağı yönünde çıkan söylentiler, izleyiciler arasında merak konusu oldu. Peki, Yalan dizisi kaçıncı bölümde final yapacak?

Kanal D'deki Yalan Dizisiyle İlgili Final İddiası! Kaçıncı Bölümde Final Yapacak? - Resim : 1

Ulusalpost.com'daki habere göre; Kanal D ekranlarında büyük bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen Yalan dizisi, yeni sezonunun geleceği konusunda merak konusu haline geldi. Ortaya atılan iddialara göre, dizi 7 bölüm sonra final yaparak ekranlara veda edecek. Hikayenin hızlı bir şekilde ilerlemesi, dizinin erken final yapabileceği spekülasyonlarını güçlendiriyor.

6.BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yalan dizisi Kanal D ekranında izleyicilerle buluşmayı sürdürüyor. Dizinin 6. yeni bölümü merakla bekleniyor.

Yalan 6. Bölümden 2. Fragmanı yayınlandı! Kim bıçaklandı? İşte bu sorunun yanıtının alınacağı yeni bölümde yaşanacaklarla ilgili detaylar şöyle:

Kanal D'deki Yalan Dizisiyle İlgili Final İddiası! Kaçıncı Bölümde Final Yapacak? - Resim : 2

Melike, Hülya’nın kızını para karşılığında sattığını öğrenince çılgına döner. Berrin, Duru’yu İspanya’ya kaçırmayı düşünür.

Melike bir kez daha kızını kaybetmek istemediği için Berrin’i, Duru’ya gerçekleri anlatmakla tehdit eder. Berrin ve Melike arasında itiş kakış yaşanır ve biri bıçaklanır!

YALAN DİZİSİ HAKKINDA KISA BİLGİ

Kocasının katili olmakla suçlanan Melike, yirmi yıl sonra hapisten çıkar. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir. Yalan dizisinin oyuncuları arasında; Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Eylül Tumbar, Serra Pirinç gibi isimler yer alıyor.

NOW TV'deki Sevilen Dizide Beklenmedik Veda! Yeni Sezonda Kadroda Olmayacak NOW TV'deki Sevilen Dizide Beklenmedik Veda! Yeni Sezonda Kadroda Olmayacak
6.Sezon İçin Gün Sayan Kuruluş Osman'da Flaş Ayrılık! Kadroya Veda Etti 6.Sezon İçin Gün Sayan Kuruluş Osman'da Flaş Ayrılık! Kadroya Veda Etti
Yiyecek Sektörünün Öncüleri Arasındaydı! 56 Yıllık Dev Şirket İflas Etti Yiyecek Sektörünün Öncüleri Arasındaydı! 56 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı
Bu Terapi Binlerce Arının Üzerine Yatarak Yapılıyor! Yabancı Turistlerin İlgi Odağı Oldu Bu Terapi Binlerce Arının Üzerine Yatarak Yapılıyor!
ÇOK OKUNANLAR
Avrupalılar Neden Eve Girerken Ayakkabılarını Çıkarmaz? Avrupalılar Neden Eve Girerken Ayakkabılarını Çıkarmaz?
Para Taşımak Zorlaştı... Büyük Banknotlar Yolda Büyük Banknotlar Yolda
Milyonlar Bu Haberi Bekliyordu! En Düşük Emekli Maaşına Zam Kararı En Düşük Emekli Maaşına Zam Kararı
En Düşük Emekli Maaşında Yeni Rakam: Erdoğan'a Sunulacak En Düşük Emekli Maaşında Yeni Rakam
Bu Anket Çok Konuşulacak! Hangi Parti, Yüzde Kaç Oy Alıyor? Hangi Parti, Yüzde Kaç Oy Alıyor?