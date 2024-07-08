Kanal D'deki Yalan Dizisiyle İlgili Final İddiası! Kaçıncı Bölümde Final Yapacak?

Kanal D'de yayınlanan Yalan dizisi izleyicileri heyecanlandıran bir iddiayla gündeme geldi. Dizinin final yapacağı yönünde çıkan söylentiler, izleyiciler arasında merak konusu oldu. Peki, Yalan dizisi kaçıncı bölümde final yapacak?

Ulusalpost.com'daki habere göre; Kanal D ekranlarında büyük bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen Yalan dizisi, yeni sezonunun geleceği konusunda merak konusu haline geldi. Ortaya atılan iddialara göre, dizi 7 bölüm sonra final yaparak ekranlara veda edecek. Hikayenin hızlı bir şekilde ilerlemesi, dizinin erken final yapabileceği spekülasyonlarını güçlendiriyor.

6.BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yalan dizisi Kanal D ekranında izleyicilerle buluşmayı sürdürüyor. Dizinin 6. yeni bölümü merakla bekleniyor.

Yalan 6. Bölümden 2. Fragmanı yayınlandı! Kim bıçaklandı? İşte bu sorunun yanıtının alınacağı yeni bölümde yaşanacaklarla ilgili detaylar şöyle:

Melike, Hülya’nın kızını para karşılığında sattığını öğrenince çılgına döner. Berrin, Duru’yu İspanya’ya kaçırmayı düşünür.

Melike bir kez daha kızını kaybetmek istemediği için Berrin’i, Duru’ya gerçekleri anlatmakla tehdit eder. Berrin ve Melike arasında itiş kakış yaşanır ve biri bıçaklanır!

YALAN DİZİSİ HAKKINDA KISA BİLGİ

Kocasının katili olmakla suçlanan Melike, yirmi yıl sonra hapisten çıkar. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir. Yalan dizisinin oyuncuları arasında; Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Eylül Tumbar, Serra Pirinç gibi isimler yer alıyor.