NOW TV'deki Sevilen Dizide Beklenmedik Veda! Yeni Sezonda Kadroda Olmayacak

NOW TV dizisi Kirli Sepeti'nin ikinci sezonuyla ilgili yeni gelişmeler var.

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NOW TV'deki Sevilen Dizide Beklenmedik Veda! Yeni Sezonda Kadroda Olmayacak

NOW TV'nin sevilen dizisi Kirli Sepeti'nin heyecanla beklenen ikinci sezonuyla ilgili yeni gelişmeler paylaşıldı. Dizinin kadrosunda yer alan bir oyuncunun veda ettiği açıklandı. Ancak yapımcılar ve dizi ekibi, yeni sezonun hayranlarına heyecan verici ve sürpriz dolu bir hikaye sunmak için çalışmalarına devam ediyor.

İşte NOW TV dizisi Kirli Sepeti'nin ikinci sezonuyla ilgili detaylar ve yeni gelişmeler

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; NOW'ın MedYapım imzalı dizisi "Kirli Sepeti"nin ikinci dönem ilk bölümünün ağustos ortasında sete çıkması planlanıyor.

NOW TV'deki Sevilen Dizide Beklenmedik Veda! Yeni Sezonda Kadroda Olmayacak - Resim : 1

“Kirli Sepeti” geçtiğimiz yayın döneminden bu sezona taşınan 17 dizi arasında yer alıyor. Ece Erdek Koçoğlu’nun yönettiği dizinin yeni bölümleri için yepyeni bir hikâye ve dünya kuruluyor. Diziye yeni renkli karakterler katılacak. Ayrıca ilk sezonda yer alan Aleyna Özgeçen’in oynadığı Songül’ün (Ayça Bingöl) kızı İlkgül’ün de değişeceği, rolü yeni bir oyuncunun canlandırmasının gündemde olduğu konuşuluyor.

NOW TV'deki Sevilen Dizide Beklenmedik Veda! Yeni Sezonda Kadroda Olmayacak - Resim : 2

Melisa Döngel Kirli Sepeti dizisine veda ediyor


Dizinin sezon finali sonrası peş peşe ayrılık haberleri gelmiş, Aylin’e hayat veren Melisa Döngel‘in ise devam edeceği konuşulmuştu. Yeni planlanan hikâyede ise Aylin karakterinin olmadığı, Melisa Döngel’in yeni dizi projelerini değerlendirmeye başladığı öğrenildi.

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