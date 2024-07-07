6.Sezon İçin Gün Sayan Kuruluş Osman'da Flaş Ayrılık! Kadroya Veda Etti

5 yıldır ATV'de yayımlanan Kuruluş Osman dizisinin 6.sezonu için hazırlıklar başladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Atv’nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi “Kuruluş Osman”ın 6. Sezon hazırlıkları devam ederken kadrodan flaş bir isim ayrıldı.

KURULUŞ OSMAN'IN ÇEKİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

“Kuruluş Osman” dizisinin yeni sezonun çekimlerinin ağustos sonunda başlaması planlanıyor. Bozdağ Film Orhan Bey dönemine geçmeden bir sezon daha Osman’a hayat veren Burak Özçivit’le bir yola devam etme kararı almıştı. Altıncı sezonda ekibe yeni oyuncular katılırken veda eden isimler de var.

Fenomen dönem dizisinde Konur Alp rolüne hayat veren başarılı oyuncu Berk Erçer’in diziden ayrıldığı öğrenildi. Erçer yeni sezon öncesi projeleri değerlendirmeye başladı.

KADROYA YENİ OYUNCULAR DAHİL OLACAK

Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna yeni sezonda yeni oyuncuların da katılacağı öğrenildi. Bu kapsamda görüşmelerin de sürdüğü gelen bilgiler arasında.

Kuruluş Osman Dizisi Hakkında Bilgi

Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini ilk olarak Metin Günay'ın, daha sonra ise Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarihî, aksiyon, macera, kurgu ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir.