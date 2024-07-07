Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı

Ulusalpost.com'un edindiği bilgiye göre; NOW TV'nin sevilen haber sunucusu Selçuk Tepeli, uzun bir yaz tatilinin ardından ekranlara dönüşmeye hazır. NOW TV'nin aldığı karara göre, Tepeli'nin izleyicilerle buluşacağı tarih 2 Eylül 2024 Pazartesi günü olarak belirlendi.

Uzun bir aradan sonra tekrar ekranlarda olacak olmanın heyecanını taşıyan Selçuk Tepeli'nin, izleyicileriyle buluşacağı programda neler paylaşacağı ise merak konusu. Haber sunucusunun dönüşü, izleyiciler tarafından heyecanla beklenirken, Tepeli'nin programında neler olacağı da merakla bekleniyor. Selçuk Tepeli, ana haber bülteninde yaptığı yorumlarla dikkat çeken haber sunucuları arasında yer alıyor.

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

Selçuk Tepeli (1974, İstanbul), Türk gazeteci, sunucu ve ana haber spikeri.

Selçuk Tepeli, 1974 yılında İstanbul ilinin Silivri ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi Fransızca Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansı da IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine yaptı. Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergilerinin yayın yönetmenliğini yaptı. Daha sonra Habertürk TV'de genel yayın yönetmenliği yapımı ayrıca Ceyda Karan'la Eksen adlı eseri sundu ve Gün Başlıyor adlı eseri de sundu. 2020 yılında ise FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın görevinden ayrılması üzerine yeni sunucu aranmaya başlarken yerine Selçuk Tepeli'nin geldiği duyuruldu ve Habertürk TV'deki görevinden ayrıldı. 7 Eylül 2020'de Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber programını sunmaya başladı. Ayrıca ana haberin içinde kendine özgü bir şekilde tasarlanmış Tepeli ile Bir Dakika adlı bölümü de içermektedir.

Programlayıcı

2013 - Eksen - Habertürk TV

2013 - Gün Başlıyor - Habertürk TV

2020-günümüz - Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - NOW TV