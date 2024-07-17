81 İldeki Emeklileri Üzecek Yeni Kesinti! Maaşlarda Değişiklik Olacak

Emekliler için son dönemde yapılan maaş düzenlemeleri ve gelecek planlamaları hakkında önemli bir gelişme yaşandı. En düşük emekli maaşının 10 bin TL'den 12,500 TL'ye çıkarılması, iktidar kanadına göre emeklilerin maddi açıdan rahatlamasını sağlayacak bir adım olarak görülse de, geçim sıkıntısı hala devam etmekte. Birçok emekli aldıkları bu maaşla kiralarını dahi ödeyemediğini belirtiyor.

YENİ EMEKLİ OLACAKLARA KÖTÜ HABER

Yeni emekli olacaklar için kötü bir haber söz konusu. 2024 yılında emeklilik dilekçesini verenlerin, 2025 yılında emeklilik başvurusu yapacaklardan daha fazla emekli maaşı alacağı iddia ediliyor. Bu iddianın temel sebebi ise maaşlara yansıtılan enflasyon hesaplaması.

Enflasyonun düşmesi, yeni emekli olacak kişilerin maaşlarını olumsuz etkiliyor. Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024'e kadar verenler, 1 Ocak 2025'ten sonra verenlere göre yaklaşık yüzde 30 daha yüksek maaş alacak.

ÖMÜR BOYU MAAŞLARI ETKİLEYECEK



Bu fark, ömür boyu alınacak aylıkları da etkileyecek. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, bu durumu ve emeklilik dilekçesi tarihiyle ilgili dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Bu Yıl Enflasyonda Hızlı Bir Düşüş Bekleniyor



Uzman Kıvanç, emeklilik dilekçe tarihinin emekli aylığı üzerindeki etkisini değerlendirdi. Yıllık enflasyonun %3-5 civarında olması durumunda, dilekçe tarihinin emekli aylığına etkisinin sınırlı kalacağını belirtti. Ancak enflasyonun hızlı yükseldiği veya düştüğü dönemlerde bu etkinin önemli olduğunu vurguladı.

2024 Yılının Özellikleri



2024 yılı için ayrıca önemli bir detay paylaşan Kıvanç, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında enflasyonun üzerinde bir artış yapıldığını ifade etti. Geçen yılın ikinci yarısında enflasyon %37,57 iken, emekli aylıklarının %49,25 oranında artırıldığını söyledi. Bu durum, emeklilik için dilekçe vermeyi planlayanların dikkat etmesi gereken bir faktör.

FARK YÜZDE 35'E KADAR ÇIKIYOR



Kıvanç, özetle şunları dile getirdi:

Emeklilik dilekçesi tarihi, emekli maaşında yüzde 30-35 fark yaratabiliyor. Bu fark, yüksek enflasyon dönemlerinde daha belirgin hale geliyor



SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocakta yüzde 49,25, temmuz ayında da yüzde 24,73 oranında zam yapıldı. Yıllık artış yüzde 86,16 oldu. Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar verenler ocak ve temmuz aylarındaki zamdan yararlanacaklar. 1 Ocak 2025 tarihinden sonra dilekçe verenler ise 2024 ocak ve temmuz aylarındaki maaş zamlarından yararlanamayacaklar.

Merkez Bankası, 2024 yılı enflasyonunu yüzde 38 olarak tahmin ediyor. Dilekçeyi 2025'te verenler, maaşlarına yüzde 39,2 ile yüzde 44,72 arasında zam alacak.



FARK 10 BİN LİRAYA KADAR ÇIKACAK



Bu da 2024'te dilekçe verenlere göre daha düşük bir maaş anlamına geliyor. Örneğin, 31 Aralık 2024'e kadar dilekçe veren bir kişinin maaşı ocak 2025'te 34.016 TL olacak. Aynı kişi, dilekçesini 1 Ocak 2025'te verirse maaşı 25.436 TL ile 26.623 TL arasında kalacak. Bu durumda, maaş farkı yaklaşık 10 bin TL'ye kadar çıkabilecek.



Emeklilik dilekçesi tarihi, sadece 2025'te alınacak maaşı değil, ömür boyu alınacak emekli maaşını da etkiliyor. Ancak, kıdem tazminatı tavanındaki artıştan yararlanmak için dilekçeyi 1 Ocak 2025'te vermek daha avantajlı olabilir. Kamu işçileri için 14 Ocak 2025'e kadar verilen dilekçeler, 31 Aralık 2024 tarihinde verilmiş gibi kabul ediliyor. Kamu görevlilerinin emekli ikramiyeleri ise, dilekçenin verildiği tarihteki maaş katsayısına göre hesaplanıyor ve 15 Ocak 2025'ten sonra verilen dilekçelerde yüzde 10 daha fazla oluyor.