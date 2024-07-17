Manavların Gizlediği Sır... Muzun Küflenmesini Durduran Saklama Yöntemi

Meyve ve sebzelerin tazeliğini korumak, sağlıklı beslenme alışkanlıkları için oldukça önemlidir. Ancak özellikle muz gibi yumuşak ve kolayca bozulabilen meyvelerin saklanması, bazı zorluklarla karşılaşabilir. Muzun küflenmesini engellemek için ise pratik bir yöntem bulunmaktadır.

MUZU BUZDOLABINDAN UZAK TUTUN

Muzun küflenmesini durduran saklama yöntemi oldukça basittir. Muzları buzdolabında saklamak yerine, sap kısımlarını streç film ile sarmak, muzun daha uzun süre taze kalmasını sağlayacaktır. Streç film, muzun olgunlaşma sürecini yavaşlatarak küflenmesini engeller ve tazeliğini korur.

Ayrıca, muzları birbirlerine temas etmeyecek şekilde tek tek sarmanın da etkili olduğu bilinmektedir. Böylece muzların birbirlerine yaydığı etilen gazı azaltarak, olgunlaşma süreçlerini kontrol altında tutabilir ve küflenmeyi önleyebilirsiniz.

Çok kararmış muz yenir mi?

Vitamin ve minerallerini büyük oranda yitirmiş olmasının yanında tamamen şekerlenmiştir. Kararmış muz, daha çok rafine şeker ilavesiz tatlı yapımından kullanılmaktadır. Özellikle diyet yağanların kararmış muzdan uzak durmaları tavsiye edilir.

Sapı küflenmiş muz yenir mi?



Küflenmiş ekmek, çürümeye yüz tutmuş meyveler ve diğer küflü besinler kanserojen madde içerdiği için kesinlikle tüketilmemelidir. Küflenmiş muzun çöpe atılması ve tüketilmemesi gerekmektedir. Küflenmeye bağlı olarak muzun yüzeyinde renk pigmentleri oluşmuşsa ve kötü koku algılanıyorsa kesinlikle tüketmeyin.