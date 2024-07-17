Show TV'den Müjde! Bahar Dizisi Ne Zaman Seyredilebilecek Belli Oldu

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, 2. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin 2. sezon çekimleri Ağustos ayında başlayacak ve yeni bölümler Eylül ayında izleyicilerle buluşacak.

BAHAR DİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı bu dizi, MF Yapım imzalı ve ilk bölümü 13 Şubat 2024 tarihinde yayımlanan bir yapımdır. Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği Bahar'ın yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt yaparken, senaryo Ayça Üzüm ve Atasay Koç tarafından kaleme alınmıştır.

Türk yapımı olan Bahar, medikal, komedi ve dram türlerini başarılı bir şekilde harmanlayarak izleyicilere farklı bir deneyim sunmaktadır. Ayrıca, 2023 yapımı Güney Kore dizisi Doctor Cha'dan uyarlanmış olmasıyla da dikkat çekmektedir.

FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Bahar ve Timur'un mahkemesinde, sürpriz bir delil ortalığı karıştırır. Bahar'ın herkesten gizlediği hastalığı ise artık açığa çıkmıştır. Bir yandan Nevra'nın başında dolaşan kara bulutlardan kurtulmaya çalışan Timur, geçmişin de açığa çıkmasıyla sarsılır.Nevra ise sürpriz bir isimden yardım ister. Tüm hastane Bahar için seferber olurken, Evren ve Timur büyük bir hesaplaşmanın eşiğindedir. Diğer yandan Rüzgar, Parla ve Umay'ı bir araya getirir. Fakat onları da bir sürpriz beklemektedir. Bahar ve Timur ise büyük bir eşiktedir

TİMUR ÖLDÜ MÜ?

Sezon finali ile ekrana gelen dizinin başrolü Timur dizide ameliyata alındı. Sağlık durumu henüz belli olmadı. Kulislerde dolaşan iddialara göre karaktere can veren Mehmet Yılmaz Ak, yeni sezonda da ekranda olacak.