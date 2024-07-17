Show TV'den Müjde! Bahar Dizisi Ne Zaman Seyredilebilecek Belli Oldu

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerinde yer aldığı Show TV'nin Bahar dizisi 2.sezonuyla ekrana geri dönüyor.

Son Güncelleme:
Show TV'den Müjde! Bahar Dizisi Ne Zaman Seyredilebilecek Belli Oldu

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, 2. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin 2. sezon çekimleri Ağustos ayında başlayacak ve yeni bölümler Eylül ayında izleyicilerle buluşacak.

BAHAR DİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı bu dizi, MF Yapım imzalı ve ilk bölümü 13 Şubat 2024 tarihinde yayımlanan bir yapımdır. Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği Bahar'ın yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt yaparken, senaryo Ayça Üzüm ve Atasay Koç tarafından kaleme alınmıştır.

Türk yapımı olan Bahar, medikal, komedi ve dram türlerini başarılı bir şekilde harmanlayarak izleyicilere farklı bir deneyim sunmaktadır. Ayrıca, 2023 yapımı Güney Kore dizisi Doctor Cha'dan uyarlanmış olmasıyla da dikkat çekmektedir.

Show TV'den Müjde! Bahar Dizisi Ne Zaman Seyredilebilecek Belli Oldu - Resim : 1

FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Bahar ve Timur'un mahkemesinde, sürpriz bir delil ortalığı karıştırır. Bahar'ın herkesten gizlediği hastalığı ise artık açığa çıkmıştır. Bir yandan Nevra'nın başında dolaşan kara bulutlardan kurtulmaya çalışan Timur, geçmişin de açığa çıkmasıyla sarsılır.Nevra ise sürpriz bir isimden yardım ister. Tüm hastane Bahar için seferber olurken, Evren ve Timur büyük bir hesaplaşmanın eşiğindedir. Diğer yandan Rüzgar, Parla ve Umay'ı bir araya getirir. Fakat onları da bir sürpriz beklemektedir. Bahar ve Timur ise büyük bir eşiktedir

TİMUR ÖLDÜ MÜ?

Sezon finali ile ekrana gelen dizinin başrolü Timur dizide ameliyata alındı. Sağlık durumu henüz belli olmadı. Kulislerde dolaşan iddialara göre karaktere can veren Mehmet Yılmaz Ak, yeni sezonda da ekranda olacak.

Son Güncelleme:
Kimyasal Kullanmadan Tuvalet Taşlarını Beyazlatmanın Yolu! İnatçı Lekeleri Yok Ediyor... Kimyasal Kullanmadan Tuvalet Taşlarını Beyazlatmanın Yolu! İnatçı Lekeleri Yok Ediyor...
Çamaşır Makinesindeki Kıl ve Tüyleri Yok Ediyor! Makine İçine Atmanız Yeterli Çamaşır Makinesindeki Kıl ve Tüyleri Yok Ediyor! Makine İçine Atmanız Yeterli
Show TV'ye Kanal D'den Flaş Transferler... Yeni Sezon Anlaşmaları Duyuruldu Show TV'ye Kanal D'den Flaş Transferler... Yeni Sezon Anlaşmaları Duyuruldu
Yeşil Fasulye, Bamya ve Ispanak Pişirirken Aşçıların Mutlaka Eklediği Baharat Yeşil Fasulye, Bamya ve Ispanak Pişirirken Aşçıların Mutlaka Eklediği Baharat
ÇOK OKUNANLAR
Çirkin Kumpasta Kimlerin Parmağı Var? Mustafa Sarıgül Gerçek Gündem'e Konuştu Çirkin Kumpasta Kimlerin Parmağı Var?
Eski Bakandan Kulis: Emekli Maaşlarına Refah Zammı Mı Geliyor? Emekli Maaşlarına Refah Zammı Mı Geliyor?
Kandilli Duyurdu: Akdeniz'de Deprem Kandilli Duyurdu: Akdeniz'de Deprem
Ankara'da Silahlı Saldırı! Giriş-Çıkışlar Kapatıldı Mahalleye Giriş-Çıkışlar Kapatıldı
Çok Konuşulacak Anket! İlk Üç Sıraya CHP'li İsimler Yerleşti, Erdoğan Kaçıncı Oldu? İlk Üç Sıraya CHP'li İsimler Yerleşti, Erdoğan Kaçıncı Oldu?