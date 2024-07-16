Yeşil Fasulye, Bamya ve Ispanak Pişirirken Aşçıların Mutlaka Eklediği Baharat

Yeşil fasulye, bamya ve ıspanak gibi sebzelerin pişirilmesi sırasında aşçıların sıkça kullandığı baharat belli oldu.

Yeşil Fasulye, Bamya ve Ispanak Pişirirken Aşçıların Mutlaka Eklediği Baharat

Yeşil fasulye, bamya ve ıspanak gibi sebzelerin pişirilmesi sırasında aşçıların sıkça kullandığı baharatlardan biri de kimyondur. Kimyon, bu sebzelerin lezzetini ve besin değerini artırmak amacıyla tercih edilen bir baharat olmanın ötesinde, sağlık açısından da birçok faydası bulunan bir bitki türüdür.

Kimyonun bu sebzelerle uyumlu bir şekilde kullanılmasının temel nedenlerinden biri, sindirimi kolaylaştırıcı etkisidir. Özellikle yeşil fasulye gibi lif oranı yüksek sebzelerin sindirimi bazı kişilerde zor olabilmektedir. Kimyonun sindirimi kolaylaştırıcı özelliği, bu tür sebzelerin tüketimini daha rahat hale getirebilir.

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Ayrıca kimyonun antioksidan özellikleri de göz ardı edilemez. Antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücreleri korur ve yaşlanmayı geciktirir. Bu sayede kimyon içeren yemekler, anti-aging etkisiyle de bilinmektedir.

Yeşil Fasulye, Bamya ve Ispanak Pişirirken Aşçıların Mutlaka Eklediği Baharat - Resim : 2

Besin değeri açısından da zengin olan kimyon, demir, kalsiyum, manganez ve B vitaminleri gibi birçok mineral ve vitamin kaynağıdır. Bu özellikleriyle, sebzelerle birlikte tüketildiğinde besin değerini artırıcı bir etki gösterir.

Kimyon hakkında kısa bilgi;

Kimyon, maydanozgiller familyasından Mayıs-Haziran ayları arasında, beyaz ve pembemsi renkli çiçekleri açan, 40–60 cm boyunda, bir yıllık otsu bir bitki türü. Anavatanı Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'dur.

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