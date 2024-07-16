Show TV'ye Kanal D'den Flaş Transferler... Yeni Sezon Anlaşmaları Duyuruldu

Yer aldığı Yargı dizisindeki etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çeken Şükran Ovalı, yeni sezon için Show TV'de izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Kanal D'de yayınlanan Bodrum Masalı dizisinde Falyalı karakteriyle tanınan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Timuçin Esen'in de bu dizide rol alacağı öğrenildi.

Yargı dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Şükran Ovalı'nın, Show TV'de izleyicilerle buluşacak olan yeni projesi merakla bekleniyor. Aynı şekilde, Bodrum Masalı dizisindeki Falyalı karakteriyle izleyicilerin sevgisini kazanan Timuçin Esen'in de Show TV'deki yeni dizide nasıl bir karakterle karşımıza çıkacağı büyük bir merak konusu.

Kalpazan’ın Canan’ı Şükran Ovalı oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kalpazan dizisi yeni sezonun en güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuna sahip projelerinin başında geliyor. Show TV’nin O3 Medya imzalı dizisinde tıpkı Şener Şen’in hayat verdiği “Namuslu” filmindeki gibi paranın kirli gücünün tertemiz bir adam olan Adem ve ailesinin yaşamına olan sarsıcı etkisini anlatacak. Mehmet Ada Öztekin’in yöneteceği dizinin başrol kadrosuna son olarak sözleşme aşamasında başarılı oyuncu Şükran Ovalı katıldı.

Şükran Ovalı, “Kalpazan”da Timuçin Esen’in hayat vereceği Adem’in bir AVM’de güvenlik görevlisi olarak çalışan, 2 çocuk annesi eşi Canan’a hayat verecek. Canan aynı zamanda polis Ayşe’nin (Deniz Baysal) de yakın arkadaşı… Güzel oyuncu “Yargı” dizisinde savcı Derya’ya hayat vermiş, başarılı performansıyla adından söz ettirmişti.