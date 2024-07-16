Yargı Dizisinin Başrolü Yeni Adresinde... NOW TV'deki O Dizide Boy Gösterecek

Yargı dizisi 3.sezonun ardından görkemli bir bölümle final yapmıştı. Dizide yer alan karakterler peş peşe yeni anlaşmalara imza atıyorlar.

NOW TV'DEN İDDİALI DİZİ

TV kanallarında yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. NOW'ın yeni sezon için en iddialı dizilerinden Hayat Hırsızı için geri sayım başlamışken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yargı dizisinin başrollerinden biri Hayat Hırsızı'nda rol alacak.

NOW'ın yeni sezon için en iddialı dizisi olan Hayat Hırsızı için tüm hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Kadroya yeni oyuncuların dahil olduğu öğrenildi.

KADRODA YOK YOK

Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Halil İbrahim Ceyhan, Gonca Vuslateri gibi isimlerin rol alacağı dizide oyuncu kadrosu son halini alırken, Birsen Altuntaş bomba bir haber duyurdu.

Altuntaş'ın haberine göre son olarak reyting rekortmeni Yargı dizisinin başrolü olan bir oyuncu Hayat Hırsızı dizisiyle anlaştı.

EREN KOMİSER GERİ DÖNÜYOR

O isim ise dizide Eren karakterine hayat veren Uğur Aslan! Altuntaş'ın haberine göre Uğur Aslan, dizide Cemre Baysel'in canlandıracağı Leyla karakterinin babası Hilmi'ye hayat verecek.





YARGI FİLM OLACAK İDDİALARI

3 sezon boyunca Kanal D ekranlarında yayımlanan Yargı dizisinin filminin çekileceği iddiaları kulislerde dolaşıyor. Ancak bu iddia Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'na yakın kaynaklar tarafından doğrulanmış değil.