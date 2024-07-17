Sivrisinek ve Kenelerden Kurtulmanın Kolay Yolları: Artık Gece Rahatça Uyuyabileceksiniz
Bu basit önlemleri uygulayarak kene ve sivrisineklerden kurtulabilir ve artık geceleri rahat bir şekilde uykunuzu alabilirsiniz.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kene ve sivrisinek ısırıklarıyla karşılaşmak pek çok insanın ortak sorunlarından biri haline gelmiştir. Bu can sıkıcı durumlarla baş etmek ise oldukça zor olabilir. Ancak endişelenmeye gerek yok, çünkü kene ve sivrisineklerden kurtulmanın basit yolları bulunmaktadır.
Öncelikle kene ve sivrisineklerin yaygın olduğu alanlarda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Özellikle su birikintileri, ormanlık alanlar ve yüksek otların bulunduğu yerlerde dikkatli olmak gerekmektedir. Ayrıca uygun kıyafet seçimi de bu can sıkıcı ısırıklardan korunmanın önemli bir adımıdır. Uzun kollu ve bacaklı kıyafetler tercih etmek, vücudu kene ve sivrisineklere karşı korumanın etkili bir yoludur.
Sivrisinek, uyku esnasında insanları ısırdığında kaşıntı hissi oluşturuyor. Bunun sonucunda ise, uyku bölüyor. Bu nedenle pek çok insan sivrisinekten rahatsız oluyor.
Kene ise, tutunduğunda ciddi sağlık problemlerine sebep olabiliyor. Bu nedenle insanlarda endişe hissi oluşturabiliyor.
Kene ve sivrisinek, özellikle piknik alanlarına gidildiğinde insanların kabusu haline dönüşebiliyor. Öte yandan onlardan kurtulmanın sırrı adeta belli oldu. Çünkü bazı basit yollar, sivrisinek ve keneyi uzak tutma konusunda yardımcı olabiliyor.
KENE VE SİVRİSİNEKTEN KURTULMANIN BASİT YOLLARI
Kene ve sivrisinekten korunmak için tercih edilecek birçok farklı yol bulunuyor. Ayrıca bu yollardan bazıları pratik bir şekilde gerçekleşiyor. Nitekim hem kene hem de sivrisinekten kurtulmanın basit yollarından bazıları aşağıda yer alıyor.
Kapalı kıyafetler giyilmesi, onlarından korunma konusunda faydalı olabilir. Çünkü vücuda değme ihtimalleri azalabilir. Ayrıca piknik alanlarına gidildiğinde pantolon paçalarının çorapların içine sokulması öneriliyor.
Sivrisinek; soğan, sirke ve karanfil kokusu ile uzaklaştırılabilir.
Keneden kurtulmak için limon, lavanta, nane ve portal kokusu tercih edilebilir. Zira söz konusu kokuları sevmedikleri söyleniyor.
Dikkat: Kene tutunması gerçekleştiyse, erken teşhis ve müdahale için mutlaka uzman bir doktora başvurulması gerekir. Ayrıca yukarıdaki kokuları alerji etkisi oluşabilecek ve farklı bir sağlık rahatsızlığı oluşma ihtimali bulunan kişilerin uzman bir doktora danışarak tercih etmeleri gerekir.
Kaynak: Aksam.com.tr