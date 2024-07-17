Sivrisinek ve Kenelerden Kurtulmanın Kolay Yolları: Artık Gece Rahatça Uyuyabileceksiniz

Sivrisinek, uyku esnasında insanları ısırdığında kaşıntı hissi oluşturuyor. Bunun sonucunda ise, uyku bölüyor. Bu nedenle pek çok insan sivrisinekten rahatsız oluyor.

Kene ise, tutunduğunda ciddi sağlık problemlerine sebep olabiliyor. Bu nedenle insanlarda endişe hissi oluşturabiliyor.