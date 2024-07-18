Yeşil Fasulye İle Hazırlanan Atıştırmalık... Patates Kızartmasını Tahtından Etti
Son dönemde yeşil fasulye ile yapılan bu tarif oldukça popüler. İşte patates kızartmasından daha lezzetli olan o tarif.
Yeşil fasulye kızartması son zamanlarda atıştırmalık olarak popülerliğini artırmış durumda.
Patates kızartmasının sağlıksız yağ içeriği ve yüksek kalori değerleri nedeniyle yerini yeşil fasulye kızartmasına bırakmaya başladı. Sağlıklı beslenme ve dengeli beslenme trendlerinin artmasıyla birlikte, yeşil fasulye kızartması alternatif bir atıştırmalık olarak tercih edilmeye başlandı.
Yeşil fasulye kızartması tarifi oldukça basit ve pratik bir şekilde hazırlanabilir. İhtiyacınız olan malzemeler ise şunlardır:
Taze Fasulye Kızartması Tarifi İçin Malzemeler
Taze fasulye
Su
Yağ
Tuz
Mısır unu ya da buğday unu
Taze Fasulye Kızartması Tarifi Nasıl Yapılır?
Fasulyelerimizi yıkayıp, ayıklıyoruz ve bütün halde bırakıyoruz.
Kaynamış suda derin bir tencerede iyice pişene kadar haşlıyoruz ve pişmeye yakın tuzunu ekliyoruz.
Haşlanan fasulyeleri süzüyoruz ve biraz soğutuyoruz.
Eğer fasulyelerin tuzu yeterli gelmediyse biraz daha ekleyip harmanlayalım.
Bu arada teflon bir tavaya biraz yağ koyuyoruz.
Yine genişçe bir kaba unumuzu koyup, fasulyeleri una bulayıp, fasulyeleri tek tek tavaya diziyoruz.
İster kısık ateşte ister normal ateşte alt üst kızartıp servis tabağına alıyoruz.
Yeşil fasulye kızartması, patates kızartmasına nazaran daha düşük kalori içeriğine sahip olması ve lif bakımından zengin olması nedeniyle tercih edilmektedir. Ayrıca, içeriğinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi sunmaktadır.
Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını benimseyenler için yeşil fasulye kızartması, pratik hazırlanışı ve lezzetli tadıyla öne çıkan bir atıştırmalık seçeneği olmaktadır. Patates kızartmasının tahtından ettiği bu lezzetli atıştırmalık, sofralarınızda sağlıklı bir seçenek olarak yerini alabilir.