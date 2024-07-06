Marmara Denizi'nde Zehirli Tehlike: Bu Bölgelerde Baskın Hale Geldi

Zehirli bir tür olan pusula denizanası Marmara Denizi’nde ortaya çıktı. Anavatanı Atlantik Okyanusu olan tür, artık Türk sahillerinde de görülmeye başlandı.

TRT Haber’den Pınar Bağçeci’nin haberine göre, bilimsel adı chrysaora hysoscella olan deniz anası, 2000’den beri belirli dönemlerde kendisini Türk denizlerinde göstermeye devam ederken, deniz sezonun açılmasıyla vatandaşlar için de risk oluşturuyor.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, konuya ilişkin açıklamasında, vatandaşların dikkatli olması yönünde çağrı yaparak, zehirli deniz anasını şöyle anlattı:

“Bu tür artık Marmara Denizi’nde yaygın bir tür. Denizanaları akıntılarla, rüzgarla veya dalgalarla taşınan canlılar. Bunlar balıklar gibi aktif hareket eden canlılar değil. Yani dalga veya akıntı bunu nereye sürüklerse o bölgede yoğun olarak görünür. Örneğin poyraz ve lodos Marmara Denizi’nde bunların birikim alanları için baş faktördür.

Kıyısal alanlar, akıntı sisteminin bittiği koy ve körfezler bunların yoğun olarak görüldüğü bölgelerdir. Özellikle İzmit, Erdek, Bandırma ve Gemlik Körfezi, İstanbul’da Boğaz’da Sarıyer, Arnavutköy, Beşiktaş ve Yenikapı sahilleri genelde bu türlerin yoğun olarak görüldüğü alanlardır.”

KÜRESEL ISINMAYLA GELDİ

Okyar, bu türün Türk sahillerinde görülmeye başlanmasına neden olan gelişmenin küresel ısınma olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“Tüm denizanaları organik kirlilik göstergesi olan türlerdir. Yani kirli bölgelerde daha baskın hale geçerler. Çünkü ekosistem onların faydasına evrilir”