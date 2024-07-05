Dünya Üzerinde Sadece Tunceli'de Yetişiyor! Bu Bitkiye Dokunan Yandı

Dünya üzerinde sadece Tunceli'de yetişen nesli tükenme tehlikesinde olan Tunceli dağ sarımsağını toplayan yandı. Diğer sarımsak ve soğanlardan çiçek açıp tohum bağlamasıyla ayrılan dağ sarımsağını koparmanın cezası tam 387 bin lira.

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Dünya Üzerinde Sadece Tunceli'de Yetişiyor! Bu Bitkiye Dokunan Yandı

Sadece Tunceli'de yetişen ve doğal çiçek soğanları sınıfında yer alan Tunceli dağ sarımsağı (Allium Tuncelianum) endemik bir tür olmasından ötürü 'Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabında' zarar görebilir bitkiler sınıfında yer alıyor.

KOPARMAK YASAK

Doğadan kontrolsüz şekilde sökülerek pazarlanması nedeniyle nesli tehlike altında olan Tunceli dağ sarımsağının milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanları gibi korunan alanlar ile meralardan doğal çiçek soğanı sökümü yasaklanmış durumda.

Dünya Üzerinde Sadece Tunceli'de Yetişiyor! Bu Bitkiye Dokunan Yandı - Resim : 1

CEZASI DUDAK UÇUKLATIYOR

Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından nesli tehdit veya nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması kapsamında 2872 sayılı Çevre Kanunuyla ticareti de yasaklanan Tunceli dağ sarımsağını toplayanlara 387 bin 141 lira idari para cezası uygulanıyor.

Dünya Üzerinde Sadece Tunceli'de Yetişiyor! Bu Bitkiye Dokunan Yandı - Resim : 2

DİĞER ÇİÇEKLERDEN FARKI NE?

Tunceli dağ sarımsağının diğer sarımsak ve soğanlardan ayıran özellik çiçek açıp tohum bağlaması. Bu nedenle en kolay çoğalma metodu ancak tohumla gerçekleşebiliyor.

Dünya Üzerinde Sadece Tunceli'de Yetişiyor! Bu Bitkiye Dokunan Yandı - Resim : 3

Özellikle çiçeklenme dönemlerinde sökülmesi Tunceli dağ sarımsağının neslinin tehlikeye düşmesine ya da yok olmasına neden olabilir.

Kaynak: İHA

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