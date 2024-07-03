Meteoroloji Uzmanı Gün Verdi: İstanbul'a Sağanak Yağış Geliyor

Temmuz ayı ile birlikte etkisini her geçen gün daha da artıran sıcak havalar, İstanbul'da yaşayan insanları adeta kavurdu.

Yüksek nem oranıyla birlikte sıcakların etkisi daha da artarken, İstanbulluları sevindirecek haber, meteoroloji uzmanı Öztel'den geldi.

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in haberine göre İstanbul'a hafta sonu yağmur geliyor.

İSTANBUL FERAHLAYACAK

Öztel, yaz sağanakları halinde hızlı geçen bir yağmura bu hafta sonu yakalanma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Hava sıcaklıkları Marmara’da gelecek 5 gün gündüz en yüksek 31-32°C’lerde seyredecek.

Gölge alanlarda serin esen rüzgarlar şehirlere ferahlık getiriyor, bu durum özellikle Marmara için pek değişmeyecek. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu ise yağmurlardan ve serin rüzgarlardan uzak, güneş altında kavrulmaya devam ediyor. Güneydoğu’da gelecek günlerde sıcaklıklar yine gölgede 38-42°C arasında seyrederken, 4-5 günlük dönemde yağmur görünmüyor.