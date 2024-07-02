Meteoroloji uzmanı tarih verip uyardı: İstanbul dahil 4 ile sağanak geliyor

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul dahil 4 kente sağanak yağış uyarısında bulundu.

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Meteoroloji uzmanı tarih verip uyardı: İstanbul dahil 4 ile sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ordu, Giresun çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TARİH VERİP UYARDI

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul için sağanak uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Şen, “Yarın Trakya’dan yağış giriş yapıyor. Perşembe İstanbul dahil Marmara ve Ege’ye yağmur geliyor. İstanbul uzun aradan sonra perşembe yağmur alacak. Perşembe Çanakkale, Balıkesir, İzmir’de de yağmur var. Sıcaklık ortalama üzerinde” dedi.

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