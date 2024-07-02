TOKİ inşaatında sıcak su kazanı patladı: Bir işçi hayatını kaybetti
Çanakkale'nin Biga ilçesinde TOKİ inşaatında sıcak su kazanı patladı. Olayda bir işçi hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi'ndeki TOKİ inşaatında sıcak su kazanı henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Olay sebebiyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlamada inşaatın kadın çalışanı Hatice Öksüz hayatını kaybetti, yaralanan 1 işçi de hastanede tedavi altına alındı.
İnşaatın şantiye şefinin de aralarında yer aldığı 3 kişinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: AA