Servet Kazanacağı Aklına Bile Gelmemişti! Hobi Olarak Başladığı İşle Yurt Dışına Açıldı

İstanbul'da yaşayan ev hanımı Yaprak Yıldız, hobi olarak evinde ördüğü örgülere yurt dışından da sipariş alarak, yüksek kazançlar elde etmeye başladı. Yaprak Yıldız başarı öyküsüyle ilgili özel açıklamalarda bulundu.

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Servet Kazanacağı Aklına Bile Gelmemişti! Hobi Olarak Başladığı İşle Yurt Dışına Açıldı

İstanbul'da yaşayan ev hanımı Yaprak Yıldız, hobisi olan örgü işlerini yurt dışından da sipariş alarak, önemli bir ek gelir elde etmeye başladı. Yıldız'ın başarı öyküsü, kendi yeteneklerini ve emeğini nasıl değerlendirdiğini gösteriyor.

Yaprak Yıldız, evde ördüğü örgüleri sosyal medya ve online platformlar aracılığıyla tanıtarak, yurt dışından da talep almaya başladı. Bu taleplerle birlikte işini profesyonel bir şekilde yürütmeye karar veren Yıldız, uluslararası gönderimler ve müşteri ilişkileri konusunda kendini geliştirdi. Kendi markasını oluşturarak, el emeği ürünlerini dünya geneline pazarlamayı başardı.

Servet Kazanacağı Aklına Bile Gelmemişti! Hobi Olarak Başladığı İşle Yurt Dışına Açıldı - Resim : 1

İHA'nın haberine göre; İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yaşayan ev hanımı Yaprak Yıldız, 9 yaşında itibaren annesini örnek alarak yapmaya başladığı örgüde kendini geliştirerek, ördüğü patik, babet ve hırka gibi örgü ürünleri internet üzerinden satmaya başladı. Türkiye'nin her yerine satış yaptığını belirten Yıldız, Bulgaristan ve Amerika'dan da sipariş aldığını ifade etti. Ev hanımı Yıldız, insanlardan çok fazla eleştiri aldığını fakat eşi Muhammet Yıldız'ın da desteği ile işini severek yapmaya devam ettiğini belirtti. Turizm sektöründe çalışan Eşi Muhammed Yıldız'da, eşinin ev ekonomisine ve 1 yaşındaki küçük kızlarına destek olduğunu belirterek, tüm desteğiyle eşinin yanında olduğunu ifade etti.
Kadın Emeği Pazarı'na da gittiğini ve oradaki kadın emekçilere destek olduğunu söyleyen Yıldız, tüm meslektaşlarına başarılar dileyerek, kadınlar isterse her şeyi yapabileceklerini hatırlattı.

Servet Kazanacağı Aklına Bile Gelmemişti! Hobi Olarak Başladığı İşle Yurt Dışına Açıldı - Resim : 2

Örgüye merakının 9 yaşından itibaren başladığının belirten ev hanımı Yaprak Yıldız, “Annemden görüp merak sarmıştım. 9 yaşındayken çubuklarla yavaş yavaş örmeyi öğrendim. Ondan sonra örgü sürekli hayatımda oldu. Çalışırken bile sipariş alıp, örüp satardım. Evlendikten sonra eşim ‘çalışma artık, ev hayatının tadını çıkar biraz’ dedi. Ben de ‘evde boş durup da ne yapacağım’ diyerek örgüye başladım. Ufak ufak siparişler aldım ve işimi büyüttüm. En büyük hayalim yurt dışına açılmaktı ve ilk siparişimi yurt dışından aldım. Diyarbakır'dan Amerika'ya kadar uzandım. İlk işe başladığımda ‘ne gerek var, sen yapamazsın’ gibi eleştiriler aldım. Ama ben bu eleştirilere inat işime devam ettim. Şimdi ‘yapamazsın’ diyenler ‘bana da öğretir misin? diyorlar” dedi.

Eşinin ev ekonomisine katkı sağladığını ve her zaman destek verdiğini ifade eden Muhammed Yıldız, “Turizm sektöründe çalışmaktayım. Eşim örgü örüyor ve bu konuda çok başarılı. Benim desteğim her zaman onun yanında. Ev ekonomisi konusunda da bize ve bebeğimize yardımcı oluyor. Onun için ilk başladığı zaman “yapamazsın, edemezsin” dediler ve eşim yaptı. Eşimi tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

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