Hasadı Yılda En Az İki Kez Yapılıyor! Üretenlerin Elinde Neredeyse Ürün Kalmıyor

Çilek, meyve ve sebze üreticileri için önemli bir ürün olmasının yanı sıra, tüketicilerin de keyifle tükettiği bir meyvedir.

Çilek üretimi, tarım sektöründe önemli bir yere sahiptir ve üreticiler için önemli bir gelir kaynağıdır. Peki çilek nasıl üretilir? İşte çilek üreticiliği hakkında bilmeniz gerekenler.

Çilek Yetiştiriciliği



Günümüzde çilek yetiştiriciliği çeşitli biçimlerde yapılabilmektedir. Toprakta yetişen bu meyve için alternatif tarım yollarından biri de topraksız tarımdır. Bitkinin yaşaması için gerekli olan besin ve su elementlerinin yeterli miktarlarda kök ortamına verilmesi esasına göre yapılan topraksız tarım, çilek yetiştiriciliğinde kullanılabilmektedir.

Bununla birlikte çilek yetiştiriciliği dünya genelinde açıkta konvansiyonel metotlarla yapılır. Son yıllarda tüketicilerin bilinçlenmesi sebebi ile organik çileğe olan ilgide artış yaşandığı görülür.

Tarım, insanın dünya üzerinde binlerce yıldır yaptığı bir çalışmadır. Tarım uygulamalarında gelişim ve değişimler yapılan araştırmalara bağlı olarak sürekli ileriye doğru gitmektedir. Dünyada yaşanan hızlı nüfus artışı verimde artışı da gerekli kıldığından meyve ya da sebze yetiştiriciliğinde yeni metotların kullanılması da zorunlu hale gelmektedir.

Konvansiyonel tarıma ek olarak ekolojik tarım çalışmaları da dünyada birçok ülkenin uyguladığı yöntemler arasında yer alır. Alternatif tarım sistemi olması ekolojik tarımı gittikçe önemli bir hale getirmektedir.

Çilek Yetiştiriciliğinin Önemi



Çilek sağlıklı ve lezzetli meyveler arasında yer alır. Çilek yetiştiriciliğinde uygulanan ıslah çalışmaları bu lezzetli meyvenin çeşitli bölge koşullarına uyum sağlamasını kolaylaştırmaktadır.

Ekolojik tarım, geleneksel yöntemlerin kullanıldığı çalışmalarla kıyaslandığında daha masraflı ve zahmetlidir. Bununla birlikte sağlıklı üretime imkân tanıması da bir diğer önemli özelliğidir. Çilek yetiştiriciliği yapılırken ekolojik yöntemlerin tercih edilmesi maliyetleri artırır.

Ekolojik yöntemlerin gittikçe daha fazla tercih edilir olması çileğin pazar payında artışa yol açan önemli bir unsurdur. İnsan sağlığına katkıları olan çilek, beslenme gereksinimleri için de tercih edilen leziz bir meyvedir.

Çilek sağlıklı ve lezzetli meyveler arasındadır. İnsan beslenmesi ve sağlığının korunması için bu meyveye ihtiyaç duyulur. İçeriğinde yer alan birçok yararlı madde nedeni ile önemli meyvelerden biri olan çilek çeşitli biçimlerde tüketilebilir. Edafik.com çileğin sağlıklı olarak tüketicilerin sofralarında yer alması için hizmet üreten güvenilir bir firmadır.

Çilek Nasıl Yetiştirilir?



Çilek taze olarak tüketilebileceği gibi dondurularak da uzun bir süre muhafaza edilebilir. Bu meyve aynı zamanda sanayide de kullanıma uygun meyve türleri arasında yer alır. Özellikle ilkbahar aylarında diğer meyve türlerinin olgunlaşmadığı dönemde pazarda yüksek fiyata alıcı bulabilen bir meyve türüdür.

Türkiye’de çilek yetiştiriciliği açıkta yapılırken erkencilik sağlanmak istendiğinde çeşitli yöntemler uygulanabilmektedir. Açıkta yetiştirilen çileğin Akdeniz iklim şartlarında dahi en erken hasadı mart ayında başlar.

Erken üretim elde edebilmek için seralardan yararlanılabilir. Seraların yatırım masraflarının yüksek olması üreticiler açısından değerlendirilmesi gereken bir problemdir. Topraktan istenen verimin alınabilmesi için toprağın dezenfektesi çilek yetiştiriciliğinde dikkate alınır.

Toprakta kireç oranının yüksek olması çileğin yetişme koşullarını zorlaştırır. Dikim işlemlerinin yapıldığı dönemler ilkbahar, kış, yaz ve sonbahar olmak üzere ayarlanır. Çilek serin ve nemli havalarda ekilir.

Ekim işlemleri yapılırken yaprakların toprağın üzerinde olmasına dikkat edilir. Ekim için fidenin 6-7 cm kadar köküyle yapılması uygundur. Bu meyve kumlu, hafif ve tınlı topraklarda daha rahat yetişmektedir.

Çileğin bir diğer özelliği de -10 derecelere kadar dayanımının olmasıdır. Ekimden sonra bakım işlemlerinin de düzenli olarak yapılması gerekir. Modern çilek yetiştiriciliği metotları arasında topraksız tarım da yer alır. Bu yönetimin de maliyeti yüksektir fakat yetişen çilek kalitesi nedeni ile dünya genelinde daha sık tercih edilmeye başlanmıştır.

Çilek Yetiştirme Yöntemleri



Çilek yetiştirme yöntemleri kullanılarak lezzetli ve verimli sonuçlar alınabilir. Çilek çeşitli biçimlerde yetiştirilebilen bir meyvedir. Toprakta geleneksel yöntemlerin yanı sıra topraksız tarımla da çilek yetiştirilebilir. Ekolojik yöntem ya da serada yetiştiricilik de diğer alternatifler arasındadır.

Tarlada çilek yetiştiriciliği,

Ekolojik tarım,

Topraksız tarım,

Serada çilek yetiştiriciliği.

Derleme: Gercekgundem.com