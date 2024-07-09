Kanal 7'nin En Çok İzlenen Dizisinde Beklenmedik Karar! Seyirciler Ayaklandı

Kan Çiçekleri’nde 5 yıllık zaman atlaması yaşanacak. Alınan bu karar seyircilerin tepkisine yol açtı.

Kanal 7'nin En Çok İzlenen Dizisinde Beklenmedik Karar! Seyirciler Ayaklandı

Kanal 7 ekranlarında yayımlanan Kan Çiçekleri adlı diziyle ilgili flaş karar.

Kanal 7'nin sevilen dizisi Kan Çiçekleri, beklenmedik bir kararla gündeme geldi. Dizinin yapımcıları tarafından alınan 5 yıllık zaman atlaması kararı, seyirciler arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Bu kararın ardından sosyal medyada ve forumlarda yoğun bir şekilde tartışılmaya başlandı.

DİZİYE YENİ KARAKTERLER KATILACAK

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Başrollerini Yağmur Yüksel ile Barış Baktaş’ın paylaştığı Kanal 7’nin Kan Çiçekleri dizisinin 3. Sezon çekimleri Mardin’de başlayacak.

Kanal 7'nin En Çok İzlenen Dizisinde Beklenmedik Karar! Seyirciler Ayaklandı - Resim : 1

“Kan Çiçekleri” dizisi dünyanın dört bir yanında ilgi görmeye devam ediyor. Baran ve Dilan karakterlerine hayat veren Yağmur Yüksel ile Barış Baktaş’ın başrollerini oynadığı dizinin 3. Sezon hazırlıkları sürüyor. Yeni sezon çekimleri ağustos ayında Mardin’de başlayacak.

Çok sayıda sürprizin yaşanacağı dizide olaylar 5 yıllık zaman atlamasının ardından sürecek. Yurt dışı satışları en çok olan dizilerin başında yer alan Unik Film ve Rains Pictures imzalı “Kan Çiçekleri”ne 6 yeni karakterin katılacağı öğrenildi.

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