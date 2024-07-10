Show TV'den Aile Dizisinin Yerine Yeni Proje! Kadroda Yıldız İsimler Var

Televizyon dünyasının iddialı yapımlarından biri olan Siyah Kalp dizisi, yeni sezonunda Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizi, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi hedefliyor.

Başrollerinde deneyimli ve başarılı oyuncuların yer aldığı Siyah Kalp dizisi, dramatik bir aşk hikayesini konu alıyor.

Televizyongazetesi'nin aktardığı habere göre; Yapımını Tims&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği ‘Siyah Kalp’ dizisi yeni sezon için hazırlıkları tamamladı.

Show TV’de ekrana gelecek dizi; hikayesi, dünyası ve yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla yeni sezonda izleyicilerin ilgi odağı olacak. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç’un üstlendiği dizinin ekibi ilk kez okuma provasında bir araya geldi.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU, GÜÇLÜ HİKAYE

Siyah Kalp’in oyuncu kadrosunda yer alan oyuncular ve canlandıracakları karakterler şöyle:

Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Leyla Tanlar (Sevilay), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Sema Çeyrekbaşı (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet)…

Okuma provasında bir araya gelen ekip heyecanlarını paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıktı.

Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde, aşk, intikam ve tutkunun çarpıştığı, sırlarla dolu bir aileyi anlatacak olan dizi izleyicileri derin bir heyecanın içine çekecek! Aşkın ateşiyle yanacak, intikamın gölgesinde kalacak ve tutkunun doruklarına çıkacak Siyah Kalp yakında izleyici ile buluşacak.

‘Siyah Kalp’ çok yakında Show TV’de!