'Mıknatıs Adam' Hayret Ettirdi: Ne Bulursa Çekiyor

Malatya'da yaşayan bir vatandaş, vücudunun belirli bölgelerinin birçok nesneyi mıknatıs gibi çekmesiyle görenleri şaşırttı. Vatandaş, bu özelliğini çocukken keşfettiğini anlattı.

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'Mıknatıs Adam' Hayret Ettirdi: Ne Bulursa Çekiyor

Malatya'da yaşayan Mesut Güler, vücudunun belirli bölgelerinin çeşitli eşyaları mıknatıs gibi çekmesiyle görenleri şaşırtıyor.

'Mıknatıs Adam' Hayret Ettirdi: Ne Bulursa Çekiyor - Resim : 1

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde yaşayan Mesut Güler, vücudunun belirli bölgelerinin metali mıknatıs gibi çekmesiyle görenleri yıllardır şaşırtıyor.

'Mıknatıs Adam' Hayret Ettirdi: Ne Bulursa Çekiyor - Resim : 2

Çocukluğunda, özellikle metal cisimlerin vücudunun çeşitli noktalarına yapışmasıyla durumu fark ettiğini bildiren Güler, metal kaşık, bozuk para, plastik, kağıt, bakır ve alüminyumdan oluşan her türlü materyalin vücudunun bazı noktalarına yapıştığını söyledi.

'Mıknatıs Adam' Hayret Ettirdi: Ne Bulursa Çekiyor - Resim : 3

Güler herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını söylerken bu özelliği ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için de başvuruda bulunacağını belirtti.

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