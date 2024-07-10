'Mıknatıs Adam' Hayret Ettirdi: Ne Bulursa Çekiyor

Malatya'da yaşayan Mesut Güler, vücudunun belirli bölgelerinin çeşitli eşyaları mıknatıs gibi çekmesiyle görenleri şaşırtıyor.

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde yaşayan Mesut Güler, vücudunun belirli bölgelerinin metali mıknatıs gibi çekmesiyle görenleri yıllardır şaşırtıyor.

Çocukluğunda, özellikle metal cisimlerin vücudunun çeşitli noktalarına yapışmasıyla durumu fark ettiğini bildiren Güler, metal kaşık, bozuk para, plastik, kağıt, bakır ve alüminyumdan oluşan her türlü materyalin vücudunun bazı noktalarına yapıştığını söyledi.

Güler herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını söylerken bu özelliği ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için de başvuruda bulunacağını belirtti.