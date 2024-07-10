Sel Önüne Kattığını Götürdü, Dereler Taştı: 12 Hayvan Öldü

Erzurum'un Horasan ilçesinde şiddetli sağanak sonrası sel, su baskınlarına neden oldu.

Birçok mahallede etkili olan şiddetli sağanak, sele neden oldu. Derelerin taşmasıyla, Kadıcelal köyünde sele kapılan 12 büyükbaş hayvan ölürken mahallelerde bazı tarım arazilerini, ev ve ahırları ise su bastı.

Belediyeleri ekipleri, mahallelerde selin zarar verdiği yerlerde çalışma başlattı.