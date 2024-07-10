Hep 19 Yaşında... Ali İsmail Korkmaz'ın Öldürülmesinin Üzerinden 11 Yıl Geçti

Gezi Direnişi eylemlerinde dövülen ve 38 gün komada kalan Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesinin 11. yılı. ALİKEV'den paylaşılan mesajda "Kısacık yaşamına, onu hayattan koparanların söküp alamadığı kocaman değerler sığdırdı" denildi.

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Hep 19 Yaşında... Ali İsmail Korkmaz'ın Öldürülmesinin Üzerinden 11 Yıl Geçti

Gezi Direnişi sırasında Eskişehir'deki eylemlere katılan Ali İsmail Korkmaz, polisler ve eli sopalı kişiler tarafından dövülerek öldürüldüğünde 19 yaşındaydı. Bugün Ali İsmail'in öldürülmesinin üzerinden tam 11 yıl geçti.

Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİEV) de sosyal medya hesaplarından şu paylaşımı yaptı:

"Ali İsmail’in aramızdan koparılmasının üzerinden 11 yıl geçti. Kısacık yaşamına, onu hayattan koparanların söküp alamadığı kocaman değerler sığdırdı. Biz de Ali İsmail’den aldığımız ilhamla gençlerle beraber, dünyanın herkes için daha güzel, daha özgür ve barış dolu bir yer olması için çalışıyoruz.

Hep yanımızdasın Ali İsmail, hep 19 yaşında…"

ÖZGÜR ÖZEL: ONU ASLA UNUTMAYACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla Ali İsmail'i andı:

"Gezi'de düşlerinden tekmelediğiniz Ali İsmail'in düşlediği özgür dünyayı birlikte kurmak için mücadele ediyoruz.

Ali İsmail Korkmaz hep 19 yaşında. Onu asla unutmayacağız."

Ali İsmail Korkmaz katledildiği yerde anıldı: "Baskılarla Gezi'de katledilenleri unutturamazsınız, katillerden hesap soracağız”Ali İsmail Korkmaz katledildiği yerde anıldı: "Baskılarla Gezi'de katledilenleri unutturamazsınız, katillerden hesap soracağız”Güncel

Kaynak: Gerçek Gündem

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