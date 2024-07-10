Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Ayyaş' Dedi, İhaleyi Kaptı

İhaleler AKP'lilere gitmeye devam ediyor. Adana'da 214 konut inşaatının ihalesi, CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret eden Yüksel Kaçak'ın şirketine verildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Ayyaş' Dedi, İhaleyi Kaptı

AKP'liler kamu kurumlarının ihalelerini tek tek almaya devam ediyor...

Adana-Tufanbeyli’deki 214 konut inşaatının 514 milyon TL’lik ihalesini, CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na 'ayyaş' diyen Yüksel Kaçak’ın şirketi kazandı.

Sözcü gazetesinin haberine göre, 27 Mayıs’ta düzenlenen ihale sonucu 10 Haziran’da Seler Taahhüt Firması ile sözleşme yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Şirketin sahibi Yüksel Kaçak, 2015 yılındaki 1 Kasım seçimlerinde AKP’ye oy çağrısı yapmış, 2017’deki şaibeli Anayasa referandumu öncesi de eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını paylaşıp, “Neden mi evet diyeceğiz? Ayyaş bir lider değil, dinini yaşayan bir lider istediğimiz için” diye yazmıştı.

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