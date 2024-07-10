Bayğaralar Uyuşturucu Şebekesine Operasyon

İstanbul'da 'Bayğaralar' olarak bilinen uyuşturucu şebekesine operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilere ait bir iş yerindeki su sebilinin içinden uyuşturucu madde çıktı.

Bayğaralar Uyuşturucu Şebekesine Operasyon

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Bayğaralar' ismiyle bilinen uyuşturucu şebekesine mensup kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından 5 Temmuz'da Esenyurt başta olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinde 'Uyuşturucu Madde Ticareti', 'Kasten Öldürme', 'Kasten Yaralama' gibi suçlara karıştığı belirlenen suç örgütüne ait 9 ev, 2 iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi yakalandı.

SU SEBİLİNİN İÇİNDE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 3 kilo 614 gram eroin, 1 kilo 32 gram kokain, 8 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, otomatik tabanca, 6 fişek, 4 balistik yelek, çok sayıda şeffaf kilitli poşet, uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Aramalar sırasında bir iş yerindeki su sebilinin içinde uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan 9 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken 7 kişi tutuklandı.

Etiketler
Operasyon
En Umutsuz 4 Burç : Bu Burçların Hayata Dair Hiçbir Beklentisi Yok En Umutsuz 4 Burç : Bu Burçların Hayata Dair Hiçbir Beklentisi Yok
Kanal D'den Yeni Dizi Anlaşması! Ünlü Oyuncuyu Yıllar Sonra Ekrana Getirecekler Kanal D'den Yeni Dizi Anlaşması! Ünlü Oyuncuyu Yıllar Sonra Ekrana Getirecekler
Türkiye'de İşsizlik Oranı Belli Oldu Türkiye'de İşsizlik Oranı Belli Oldu
Sel Önüne Kattığını Götürdü, Dereler Taştı: 12 Hayvan Öldü Sel Önüne Kattığını Götürdü, Dereler Taştı
ÇOK OKUNANLAR
Evinizdeki Antika Sarı Fincan Takımları Artık Bir Servet Değerinde Evinizdeki Antika Sarı Fincan Takımları Artık Bir Servet Değerinde
Murat Kurum'un İlk İşi O İsmi Görevden Almak Oldu Murat Kurum'un İlk İşi Bu Oldu
AKP'nin Emekli Maaşı Sıkıntısı: 'İşin İçinden Çıkamıyoruz' AKP'nin Emekli Maaşı Sıkıntısı
Canlı Yayında İpler Gerildi: Buket Aydın Stüdyoyu Terk Etti Canlı Yayında İpler Gerildi: Buket Aydın Stüdyoyu Terk Etti
Maarif Okullarına Ayrıcalık! Muaf Olacaklar Maarif Okullarına Ayrıcalık!