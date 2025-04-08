ABD'de Gözaltına Alınan Rümeysa Öztürk'ün Davasında Flaş Talep

ABD’de gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün davasında ilk duruşma Vermont’ta görüldü. Davayı ‘alışılmışın dışında’ olarak niteleyen federal yargıç, ek delil talep etti.

ABD’de Filistin’e destek olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün davası ABD’nin Vermont eyaletinde görülmeye başlandı. 25 Mart’ta Massachusetts’te gözaltına alınarak Louisiana’ya götürülen Öztürk, daha sonra yargı sürecinin sürdürülebilmesi için Vermont’a nakledilmişti.

Öztürk duruşmaya fiziki olarak katılmazken, avukatı Ramzi Kassem ise duruşmaya telefonla bağlanarak, Öztürk’ün kaçma riski olmadığını ve topluma tehdit oluşturmadığını savundu. Öztürk’ün tutuksuz yargılanması talep edildi.

Federal yargıç Sessions ise, hem savunma hem de savcılık makamından daha fazla delil istedi. Taraflardan, ek delilleri 11 Nisan tarihine kadar sunmaları istendi.

Rümeysa Öztürk’ün bir sonraki duruşmada savunma yapabileceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

Kaynak: AA-DHA