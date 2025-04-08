Bu Köyde Sessizlik Nesilden Nesile Devam Ediyor… ‘Çocuklar Sağır ve Dilsiz Doğuyor’

Samsun’un bir kırsal yerleşiminde yaşayan halkın büyük bölümü işitme ve konuşma engelli bireylerden oluşuyor. Yaklaşık 20 evin bulunduğu bu mahallede, neredeyse her hanede birden fazla engelli birey yaşıyor. Mahallenin muhtarı, bu durumun uzun süredir devam ettiğini vurgulayarak, "Bu durum nesilden nesile devam ediyor. Yeni doğan çocuklar da aynı şekilde sağır ve dilsiz dünyaya geliyor" dedi.

Son Güncelleme:
Bu Köyde Sessizlik Nesilden Nesile Devam Ediyor… ‘Çocuklar Sağır ve Dilsiz Doğuyor’

Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Gökova Mahallesi, işitme ve konuşma engelli bireylerin sayısının fazlalığıyla dikkat çekiyor. İlçe merkezine yaklaşık 40, Samsun şehir merkezine ise 120 kilometre mesafede bulunan mahallede, yeni doğan bebeklerde de aynı sağlık sorunlarının görüldüğü belirtiliyor. Mahalledeki bireylerin çoğu işaret diliyle iletişim kurarken, bu durumun tam olarak neden kaynaklandığı belli değil.

Bu Köyde Sessizlik Nesilden Nesile Devam Ediyor… ‘Çocuklar Sağır ve Dilsiz Doğuyor’ - Resim : 1

'SAĞIR VE DİLSİZ SAYISI ÇOK FAZLA'

Mahalledeki tabloyu anlatan Gökova Mahallesi Muhtarı Eyüp Tozun, "Mahallemiz ilçeye oldukça uzak. Bu nedenle çeşitli sıkıntılar yaşıyoruz. Mahallemizde engelli, sağır ve dilsiz sayısı çok fazla. 100-120 kişi yaşıyor, yarısı özel birey" ifadelerini kullandı.

Bu Köyde Sessizlik Nesilden Nesile Devam Ediyor… ‘Çocuklar Sağır ve Dilsiz Doğuyor’ - Resim : 2

'SUYUMUZ YOK, SIKINTIDAYIZ'

Mahalle sakinlerinden 85 yaşındaki Satı Tozun da benzer ifadeler kullanarak, "4 engelli çocuğum var. Ayrı yaşayan çocuğumun da 3 çocuğu var, hepsi sağır ve dilsiz. Görümcemin de engelli çocukları var" dedi.

Gökova Mahallesi’nde ikamet eden Rahmi Çizin ise "Mahallemizde toplamda 48 engelli birey var. Hepsi bakıma muhtaç. Suyumuz yok, sıkıntıdayız" sözleriyle yaşadıkları sorunlara dikkat çekti.

Bu Köyde Sessizlik Nesilden Nesile Devam Ediyor… ‘Çocuklar Sağır ve Dilsiz Doğuyor’ - Resim : 3

'YETERİNCE İLGİ GÖSTERİLMİYOR'

Mahallede yaşayan Ali Tüzün de, "Bu mahallenin büyük bir kısmı engelli. Geçinmeleri çok zor. Devletten yardım alıyorlar ama yeterince ilgi gösterilemiyor. İşaret diliyle anlaşıyorlar, biz de zamanla alıştık" diyerek yaşam koşullarını dile getirdi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Samsun
Son Güncelleme:
Nisan Ayında Budanması Gereken Bitkiler Açıklandı! Budama yapan Yaşadı, Verimi Rekor Artıyor Nisan Ayında Budanması Gereken Bitkiler Açıklandı! Budama yapan Yaşadı, Verimi Rekor Artıyor
Tırın Altına Girmişti: Pendik'teki İkinci Gişe Faciasının Görüntüleri Ortaya Çıktı Tırın Altına Girmişti: Pendik'teki İkinci Gişe Faciasının Görüntüleri Ortaya Çıktı
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi! Dizinin Başrol Oyuncularından Ünlü İsim Apar Topar Veda Ediyor Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi
Tekirdağ'da İşçi Servisleri Çarpıştı: 18 Yaralı Tekirdağ'da İşçi Servisleri Çarpıştı: 18 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! İlçe İlçe Açıklandı...
Gazeteciler YouTube'dan Ne Kadar Kazanıyor? Rakamlar Dudak Uçuklattı... Gazeteciler YouTube'dan Ne Kadar Kazanıyor?
Altın Yatırımcısı Dikkat! İslam Memiş Zenginlerin Yeni Yatırımını Açıkladı, Daha Çok Kazandırıyor Altın Yatırımcısı Dikkat! İslam Memiş Zenginlerin Yeni Yatırımını Açıkladı, Daha Çok Kazandırıyor
Arzu Sabancı 'Çocuk' Krizini Çözdü: Küçük Uzay, Sabancı Ailesine Giriyor... Tanışmaya Gidecekler Arzu Sabancı 'Çocuk' Krizini Çözdü: Küçük Uzay, Sabancı Ailesine Giriyor
Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: 2025 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurban Fiyatları Ne Kadar? İşte Koyun, Tosun, Koç, Dana, Keçi Fiyatları Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: 2025 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurban Fiyatları Ne Kadar?