Bu Köyde Sessizlik Nesilden Nesile Devam Ediyor… ‘Çocuklar Sağır ve Dilsiz Doğuyor’

Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Gökova Mahallesi, işitme ve konuşma engelli bireylerin sayısının fazlalığıyla dikkat çekiyor. İlçe merkezine yaklaşık 40, Samsun şehir merkezine ise 120 kilometre mesafede bulunan mahallede, yeni doğan bebeklerde de aynı sağlık sorunlarının görüldüğü belirtiliyor. Mahalledeki bireylerin çoğu işaret diliyle iletişim kurarken, bu durumun tam olarak neden kaynaklandığı belli değil.

'SAĞIR VE DİLSİZ SAYISI ÇOK FAZLA'

Mahalledeki tabloyu anlatan Gökova Mahallesi Muhtarı Eyüp Tozun, "Mahallemiz ilçeye oldukça uzak. Bu nedenle çeşitli sıkıntılar yaşıyoruz. Mahallemizde engelli, sağır ve dilsiz sayısı çok fazla. 100-120 kişi yaşıyor, yarısı özel birey" ifadelerini kullandı.

'SUYUMUZ YOK, SIKINTIDAYIZ'

Mahalle sakinlerinden 85 yaşındaki Satı Tozun da benzer ifadeler kullanarak, "4 engelli çocuğum var. Ayrı yaşayan çocuğumun da 3 çocuğu var, hepsi sağır ve dilsiz. Görümcemin de engelli çocukları var" dedi.

Gökova Mahallesi’nde ikamet eden Rahmi Çizin ise "Mahallemizde toplamda 48 engelli birey var. Hepsi bakıma muhtaç. Suyumuz yok, sıkıntıdayız" sözleriyle yaşadıkları sorunlara dikkat çekti.

'YETERİNCE İLGİ GÖSTERİLMİYOR'

Mahallede yaşayan Ali Tüzün de, "Bu mahallenin büyük bir kısmı engelli. Geçinmeleri çok zor. Devletten yardım alıyorlar ama yeterince ilgi gösterilemiyor. İşaret diliyle anlaşıyorlar, biz de zamanla alıştık" diyerek yaşam koşullarını dile getirdi.

Kaynak: İHA