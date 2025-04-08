Tekirdağ'da İşçi Servisleri Çarpıştı: 18 Yaralı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan iki servis çarpıştı. Trafik kazasında 18 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere götürüldü.
Çerkezköy-Çorlu kara yolunun Veliköy Mahallesi ışıklı kavşakta trafik kazası meydana geldi. Fabrika işçelerini taşıyan K.B.’nin kullandığı 59 S 2100 plakalı minibüs ile C.A., idaresindeki 59 AHA 513 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmasının şiddetiyle savrulan araçlarda bulunan 18 kişi yaralandı.
Kaza üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerini ardından hastanelere götürüldü.
Kaynak: DHA
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