Avrupa'da En Sıcak Mart Rekoru! Bu Derece Daha Önce Görülmedi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri doğrultusunda, geçtiğimiz mart ayı dünya genelinde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla geçti. Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sisteminin paylaştığı veri de durumun önemini gözler önüne serdi.

Copernicus tarafından yapılan açıklamaya göre, Mart 2025, 14,06 derecelik ortalamayla küresel olarak ikinci en sıcak mart ayı oldu. Bu değer, 1991-2020 ortalamasının 0,65 derece ve mart ayı için (1850-1900 yıllarını kapsayan) "sanayi öncesi seviye"nin 1,60 derece üzerine karşılık geldi. Mart 2025'te sıcaklık, 2024'ün rekor kırılan mart ayından 0,08 daha az gerçekleşti.

Diğer yandan Mart 2025, küresel ortalama hava sıcaklığının sanayi öncesi seviyeden 1,5 derece fazla ölçüldüğü son 21 ay içerisindeki 20. ay oldu.

AVRUPA

Avrupa'da da Mart 2025'te ortalama sıcaklık 6,03 derece ölçüldü. Bu, 1991-2020 mart ayı ortalamasının 2,41 derece üzerine çıktı. Böylece geçen ay, Avrupa için en sıcak mart oldu.

Sıcaklıklar Avrupa genelinde ağırlıklı olarak ortalamanın üzerinde ölçülürken, en büyük sıcaklık anomalileri doğu Avrupa ve güneybatı Rusya'da kaydedildi, İber Yarımadası'nda ortalamadan daha soğuk sıcaklıklar görüldü.

'ZIT YAĞIŞ UÇLARI OLDU'

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi İklim Stratejisi Lideri Samantha Burgess, söz konusu durumla ilgili yaptığı açıklamada, "Mart 2025, Avrupa için en sıcak mart ayı oldu ve sıcaklıkların rekorları kırmaya devam ettiğini bir kez daha vurguladı. Ayrıca Avrupa genelinde zıt yağış uçlarının olduğu bir ay oldu, birçok bölge rekor seviyedeki en kurak mart ayını yaşarken, diğerleri en azından son 47 yıldır rekor seviyedeki en yağışlı mart ayını gördü" diye konuştu.

Kaynak: AA