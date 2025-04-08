Ekrem İmamoğlu'nun Babası Hasan İmamoğlu'nun Yazlık Evinde Arama İddiası

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun Balıkesir'deki evinde arama yapıldığı iddia edildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart'ta evinden gözaltına alındı. İmamoğlu 23 Mart'ta tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun dün akşam evinde arama yapıldığı öne sürüldü.

Ekrem İmamoğlu'nun Babası Hasan İmamoğlu'nun Yazlık Evinde Arama İddiası - Resim : 1

Jandarma ekipleri ev çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sırasında evin çevresine giriş-çıkışlar kontrollü şekilde sağlandı.

Ekrem İmamoğlu'nun Babası Hasan İmamoğlu'nun Yazlık Evinde Arama İddiası - Resim : 2

Ekipler, aramanın ardından bölgeden ayrıldI. Aramanın nedeni hakkında resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: İHA

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