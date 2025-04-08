Ünlü Rapçi Massaka Operasyonla Gözaltına Alındı

İtalya'da cezaevinde bulunan Barış Boyun'un liderliğindeki suç örgütünü öven şarkılarla gündeme gelen rapçi Massaka Pendik'te yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı

Ünlü Rapçi Massaka Operasyonla Gözaltına Alındı

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve şu an İtalya'da cezaevinde bulunan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünü sosyal medya platformlarında savunarak kamuoyuna duyuran 'Massaka' lakaplı M.İ., Pendik'te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yapılan soruşturma, M.İ.'nin sosyal medya hesabı üzerinden suç örgütünün faaliyetlerini öven, suçluluğu yücelten ve kamuoyunda yanlış bir imaj oluşturan klipler paylaştığını ortaya koydu. Youtube üzerinden yayımladığı bu provokatif içerikler, güvenlik güçlerinin dikkatini çekti. Polis ekipleri, geniş çaplı bir operasyon sonucunda M.İ.’yi Pendik’te saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Ünlü Rapçi Massaka Operasyonla Gözaltına Alındı - Resim : 1

Sosyal medya üzerinden suçlu ve suç örgütü övücülüğü yapan bu kişi, emniyet güçlerinin dikkatli çalışması sayesinde yakalandı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ise derinleştirilmeye devam ediyor. M.İ.’nin suç örgütüyle bağlantıları ve faaliyetleriyle ilgili detaylı inceleme sürüyor.

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Kaynak: DHA

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