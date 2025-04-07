Batman’da Trafik Kazası, 2 Yaralı

Batman-Hasankeyf karayolunda meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu biri takla atarak tarlaya savruldu, kazada iki kişi yaralandı.

Batman’da Trafik Kazası, 2 Yaralı

Batman'da saat 14.30 sıralarında yaşanan kazada, sürücüleri henüz belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri kontrolden çıkarak takla attı ve yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan S. Yıldırım ve B. Yıldırım isimli iki kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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