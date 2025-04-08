Tırın Altına Girmişti: Pendik'teki İkinci Gişe Faciasının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Pendik'te iki gün arayla meydana gelen trafik kazaları yürekleri dağladı. 1 kişinin feci şekilde hayatını kaybettiği son kazanın korkunç görüntüleri ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz günlerde Pendik'teki gişelerde bir aracın tırın altına girmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybederken aynı noktada, aynı şekilde bir kaza daha yaşandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeler mevkiinde dün bir hafif ticari araç, gişelerde tıra hızla arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç paramparça olurken sürücü Cihat Duman, olay yerinde hayatını kaybetti.

Tırın Altına Girmişti: Pendik'teki İkinci Gişe Faciasının Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 1

Kazanın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, olayın şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde, tırın gişelere ödeme yapmak için yaklaşırken, hızla gelen hafif ticari aracın arkadan çarptığı anlar yer alıyor.

Tırın Altına Girmişti: Pendik'teki İkinci Gişe Faciasının Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 2

Kazanın nedeni henüz netleşmiş değil, ancak kazayla ilgili emniyet güçleri tarafından başlatılan inceleme sürüyor.

Pendik Gişelerinde Bir Facia Daha: Otomobil, Tırın Altına Girdi! Sürücü Hayatını KaybettiPendik Gişelerinde Bir Facia Daha: Otomobil, Tırın Altına Girdi! Sürücü Hayatını KaybettiGüncel

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Kaynak: İHA

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