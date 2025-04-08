Tırın Altına Girmişti: Pendik'teki İkinci Gişe Faciasının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde Pendik'teki gişelerde bir aracın tırın altına girmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybederken aynı noktada, aynı şekilde bir kaza daha yaşandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeler mevkiinde dün bir hafif ticari araç, gişelerde tıra hızla arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç paramparça olurken sürücü Cihat Duman, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, olayın şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde, tırın gişelere ödeme yapmak için yaklaşırken, hızla gelen hafif ticari aracın arkadan çarptığı anlar yer alıyor.

Kazanın nedeni henüz netleşmiş değil, ancak kazayla ilgili emniyet güçleri tarafından başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA