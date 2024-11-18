7.2’lik Depremde Sapasağlam Kalmış! Hatay’da Gizemli Keşif! Enkazın Altından Çıktı

6 Şubat depremlerinin büyük yıkım yarattığı Hatay’ın Antakya ilçesinde 2 katlı ahşap evlerin enkazında ilginç bir yapı bulundu.

Yerin 5 metre altında bulunan, merdivenle inilen yapının, Hristiyanların ibadethanesi düşünülürken yapının depreme rağmen sapasağlam kalması ise dikkat çekti.

“SANKİ YENİ YAPILMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR”

Tarihi bilgisiyle değerlendirmede bulunan Kemal Korkmaz, enkazda keşfedilen yapıya ilişkin şunarı söyledi: Bu tarihi yapı sanki yeni yapılmış gibi duruyor. Depremden önce burada binalar vardı. Depremde binalar yıkıldı. Binaların enkazı kaldırıldıktan sonra altında bu tarihi yapı çıktı. Hatay'ın her yerinde tarihi yapılar ve eserler var. Bu yapılar keşfedilmeyi bekliyor. Umarım korunmaya alındıktan sonra turizme kazandırılır. Bu tarihi yapı çok sağlam duruyor sanki yeni yapılmış gibi görünüyor. Bu yapı yerin 6 metre altında duruyor.

“TARİHİ YAPILAR SADECE BU BÖLGELERDE VAR”

Tarihi yapının üzerine evlerin kurulduğunu ifade eden Gül Çakan ise “Buranın altından eski evler ve taş yapılar çıkıyor. Tek burası değil, şehrin her tarafında tarihi yapılar vardır. Burada en fazla 2 katlı evler vardı ve büyük binalar yoktu. Özellikle tarihi yapılar sadece bu bölgelerde var. Büyük binaların altında çıkmazlar eski Antakya'nın olduğu yerlerde çıkar” dedi.

Kaynak: İHA