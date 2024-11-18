Kimlik Numarası Bu Rakamlar Olanlar Dikkat: Paralar Bu Sıralamaya Göre Verilecek
Kimlik numarasının son rakamına göre burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılıyor. Hangi öğrencilerin ödemeleri öncelikli alacağını belirleyen bu sistemde, kimlik numarasının son hanesi ödeme takvimini belirliyor. İşte detaylar...
Kaynak: AA
2024-2025 eğitim dönemi için burs ve kredi ödemeleri, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre düzenli olarak banka hesaplarına yatırılmaya başlandı. Ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağına ve kimlerin öncelikli olacağına dair detaylar da açıklandı.
İKİ AYLIK TOPLU ÖDEME BAŞLADI
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında başvuru yaparak taahhütnamesini onaylayan üniversite öğrencilerine, Ekim ayından geçerli olmak üzere iki aylık burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Bu ödemeler, öğrencilerin eğitim yılının başlangıcındaki masraflarını karşılamalarına ve mali planlarını yapmalarına katkıda bulunuyor.
KİMLİK NUMARASINA GÖRE ÖDEME TAKVİMİ
Ödemeler, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen takvime göre 18-22 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak. Ödeme tarihleri ise şöyle:
Sonu “0” olanlar: 18 Kasım
Sonu “2” olanlar: 19 Kasım
Sonu “4” olanlar: 20 Kasım
Sonu “6” olanlar: 21 Kasım
Sonu “8” olanlar: 22 Kasım
Bu tarihlerde, ilk defa burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler ödemelerini Ziraat Bankası ATM’lerinden çekebilecek.
BURS VE KREDİ MİKTARLARI
2024 yılı için belirlenen burs ve kredi miktarları; lisans öğrencileri için aylık 2.000 TL, yüksek lisans öğrencileri için 4.000 TL ve doktora öğrencileri için 6.000 TL olarak belirlendi. Öğrencilere sağlanan bu ödemeler, eğitim harcamalarını karşılamada önemli bir destek sunuyor.