Kimlik Numarası Bu Rakamlar Olanlar Dikkat: Paralar Bu Sıralamaya Göre Verilecek

BURS VE KREDİ MİKTARLARI

2024 yılı için belirlenen burs ve kredi miktarları; lisans öğrencileri için aylık 2.000 TL, yüksek lisans öğrencileri için 4.000 TL ve doktora öğrencileri için 6.000 TL olarak belirlendi. Öğrencilere sağlanan bu ödemeler, eğitim harcamalarını karşılamada önemli bir destek sunuyor.