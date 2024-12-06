2025’in Rengi Belli Oldu

2025 yılının rengi açıklandı. Tasarım uzmanlarına göre bu yılın rengi "Mocha Mousse 17-1230" olarak bilinen yumuşak ve çikolatamsı bir kahverengi. Bu, "küresel renk otoritesi ve profesyonel renk dili standartlarının sağlayıcısı" olan PANTONE Renk Enstitüsü tarafından kararlaştırıldı.

PANTONE Renk Enstitüsü, 2025’in rengini “duyusal ve rahatlatıcı bir sıcaklıkla bezenmiş yumuşak bir kahverengi” olan Mocha Mousse olarak açıkladı.1999'dan beri her yıl, gelecek yılın rengi olarak çok belirgin bir ton belirleniyor.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN AÇIKLANDI

Pantone resmi internet adresinden yapılan açıklamada; Kakao, çikolata ve kahve gibi lezzetli unsurların çağrıştırdığı, zengin ve sıcak bir kahverengi tonuyla PANTONE 17-1230 Mocha Mousse, konfor arayışına hitap ettiği ifade edildi.

NEDEN MOCHA MOUSSE?

Enstitünün yöneticisi Leatrice Eiseman, "Mocha Mousse, günlük zevklere olan arzumuzu destekliyor ve düşünceli bir hoşgörü düzeyini ifade ediyor" diyor.