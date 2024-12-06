2025’in Rengi Belli Oldu

2025 yılının rengi belli oldu. Pantone Color Institute, 2025 yılının rengini PANTONE 17-1230 Mocha Mousse olarak duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte önümüzdeki yıl birçok sektörde bu rengin etkisini göstermesi bekleniyor.

2025’in Rengi Belli Oldu

2025 yılının rengi açıklandı. Tasarım uzmanlarına göre bu yılın rengi "Mocha Mousse 17-1230" olarak bilinen yumuşak ve çikolatamsı bir kahverengi. Bu, "küresel renk otoritesi ve profesyonel renk dili standartlarının sağlayıcısı" olan PANTONE Renk Enstitüsü tarafından kararlaştırıldı.

2025’in Rengi Belli Oldu - Resim : 1

PANTONE Renk Enstitüsü, 2025’in rengini “duyusal ve rahatlatıcı bir sıcaklıkla bezenmiş yumuşak bir kahverengi” olan Mocha Mousse olarak açıkladı.1999'dan beri her yıl, gelecek yılın rengi olarak çok belirgin bir ton belirleniyor.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN AÇIKLANDI

Pantone resmi internet adresinden yapılan açıklamada; Kakao, çikolata ve kahve gibi lezzetli unsurların çağrıştırdığı, zengin ve sıcak bir kahverengi tonuyla PANTONE 17-1230 Mocha Mousse, konfor arayışına hitap ettiği ifade edildi.

2025’in Rengi Belli Oldu - Resim : 2

NEDEN MOCHA MOUSSE?

Enstitünün yöneticisi Leatrice Eiseman, "Mocha Mousse, günlük zevklere olan arzumuzu destekliyor ve düşünceli bir hoşgörü düzeyini ifade ediyor" diyor.

Michelin Rehberi 2025 Seçkisi Açıklandı: Türkiye'de İki Yeni Restoran Listeye GirdiMichelin Rehberi 2025 Seçkisi Açıklandı: Türkiye'de İki Yeni Restoran Listeye GirdiYaşam
BluTV'nin Adı Değişiyor, Dev Platform Türkiye'ye GeliyorBluTV'nin Adı Değişiyor, Dev Platform Türkiye'ye GeliyorSpor

Otogarda Hareketli Dakikalar: 'Yılancı Osman' Ortalığı Birbirine Kattı 'Yılancı Osman' Ortalığı Birbirine Kattı
Şimdiden Hazırlıklara Başlasınlar! 2025'te Zengin Olacak 4 Burç Şimdiden Hazırlıklara Başlasınlar! 2025'te Zengin Olacak 4 Burç
2 İşçiye Mezar Olmuştu... Mermer Ocağı Şirketinin 5 Yetkilisi Serbest 2 İşçiye Mezar Olmuştu... Mermer Ocağı Şirketinin 5 Yetkilisi Serbest
NOW TV'de Bir Veda Daha! Artık Ekranda Seyredemeyeceksiniz NOW TV'de Bir Veda Daha! Artık Ekranda Seyredemeyeceksiniz