Blutv'nin Adı Değişiyor, Dev Platform Türkiye'ye Geliyor

Blutv'nin adının 2025 yılında değiştirileceği açıklandı. Pek çok sevilen yapıma ev sahipliği yapan Max isimli platform bu gelişmeyle Türkiye'ye resmen girmiş olacak.

Blutv'nin Adı Değişiyor, Dev Platform Türkiye'ye Geliyor

Türkiye merkezli online içerik platformu Blutv’nin isminin Max olarak değiştirileceği açıklandı.

Platformdan yapılan açıklamada, isim değişikliğinin tarihi 2025’in bahar aylarında olacağı bildirildi.

Açıklamada, platformda sevilen içeriklere ek olarak daha kaliteli ve geliştirilmiş içeriklerin de yer alacağı bildirildi.

‘Game of Thrones’, ‘The Last of Us’, ‘White Lotus‘ ve ‘House of the Dragon’ gibi dizilerin yapım şirketi HBO’nun da sahibi oWBD, 2021 yılında Blu TV’nin yüzde 35’ine ortak olmuştu.

Ortaklığın ardından birçok HBO yapımı ve Discovery+ içeriği platformda yer almaya başlamıştı.

WBD, geçen haftalarda Blu TV’nin tüm hisselerini satın almıştı.

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