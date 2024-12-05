Fenerbahçe Bombayı Patlatıyor... Tam 90 Milyon Euro...

Fenerbahçe ara transfer için çalışmalarını sürdürürken, ocakta bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, Anderson Talisca ile ilgili çalışmalarını sürdürürken, Jose Mourinho’nun bir Brezilyalıyı daha gözüne kestirdiği bildirildi.

3 yıldır Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli’de forma giyen Roberto Firmino’nun Avrupa’ya dönmek istediği belirtilirken, Fenerbahçe’nin teklifine sıcak baktığı kaydedildi.

Yıldız oyuncunun Mourinho’nun planlarına da mükemmel bir şekilde uyduğu kaydedildi. Suudi ekibinde forma giyen Firmino’nun piyasa değer 2019 yılında 90 milyon Euro seviyesine kadar çıkmıştı.